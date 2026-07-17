Ahbap Derneği soruşturmasında bir gözaltı daha: Noterde işlem yaparken yakalandı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı .

Aynı soruşturma kapsamında bu sabah yapılan operasyonda sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı .

Soruşturmanın ilk günü adı gözaltı listesinde bulunan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olduğu belirtilen Alper Çelik de bugün polis tarafından yakalandı.