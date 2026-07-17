Ahbap Derneği soruşturmasında bir gözaltı daha: Noterde işlem yaparken yakalandı
17.07.2026 13:37
Son Güncelleme: 17.07.2026 14:14
Haluk Levent'in de tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında bu sabah yapılan operasyonda sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı.
Soruşturmanın ilk günü adı gözaltı listesinde bulunan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olduğu belirtilen Alper Çelik de bugün polis tarafından yakalandı.
NOTERDE İŞLEM YAPIYORDU
Çelik, yakalandığı sırada noterde işlem yapıyordu; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent’in Alper Çelik’in hesaplarını kullandığını ve bu hesaplardan 2020-2026’da 990 milyon lira yasal bahis oynandığını bildirmişti.
Başsavcılık, bu paranın 390 milyon lirasının kaybedildiğini öne sürmüştü.
SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu iddia edilmişti.
Yine şüpheliler arasında aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri öne sürülmüştü.
Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
İLK DALGA OPERASYONDA HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında dokuz zanlı daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden dördünün daha tutuklanmasına, sekizi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.