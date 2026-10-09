Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'e tahliye
09.10.2026 12:27
Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi.
Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan avukat Ece Güner, tahliye edildi.
Avukat Ece Güner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Güner'e suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti.
Güner'in 7 Ekim günü tahliye edildiği bildirildi.
1,5 MİLYON DOLARLIK BORÇ İDDİASI
Avukat Ece Güner, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer alıyordu.
Ece Güner, emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirterek, Haluk Levent'e toplamda 1,5 milyon dolar borç verdiğini ileri sürmüştü.
Savcılık ifadesinde Ahbap Derneği'ne beş altı yıldır bağış yaptığını anlatan Güner, özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı günlerde yüklü miktarlarda bağışta bulunduğunu söylemişti.
Haluk Levent'in avukatlığını ve danışmanlığını yaptığı iddiasını reddeden Güner, Levent'i yalnızca ismen tanıdığını ileri sürüp, şu iddiaları dile getirmişti:
"Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbap derneğinin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum."
"ACIMA HİSSİ UYANDIRAN HİKAYELER ANLATIRDI"
Deprem felaketi sonrası yaptığı bağışların ardından Haluk Levent'in kendisine ulaştığını ve çiçek buketiyle ofisine geldiğini anlatan Ece Güner, devam eden süreçte ünlü sanatçının kendisinden borç istediğini iddia etmişti.
Levent'in borcunu ödemediğini anlatan avukat Güner, "Bana bahaneler sundu bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu." iddialarını gündeme getirmişti.
"Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı." diyen Güner, savunmasına şöyle devam etmişti:
"- Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım.
- Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey bana vermiş olduğu IBAN'lar üzerinden TL olarak karşılığını geriye ödedi."
AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma temmuz ayında başladı. Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alınıp tutuklandı.
Devam eden süreçte beş ayrı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda birçok isim tutuklandı. Tutuklananlar isimler arasında Oğuzhan Uğur da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada birçok ünlü isim de tanık sıfatıyla ifade vermişti.
Dernek başkanı Levent'in tutuklu bulunduğu soruşturma Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları üzerinden yürütülüyor.