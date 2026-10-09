Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'e tahliye

Deprem felaketi sonrası yaptığı bağışların ardından Haluk Levent'in kendisine ulaştığını ve çiçek buketiyle ofisine geldiğini anlatan Ece Güner, devam eden süreçte ünlü sanatçının kendisinden borç istediğini iddia etmişti.

Levent'in borcunu ödemediğini anlatan avukat Güner, "Bana bahaneler sundu bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu." iddialarını gündeme getirmişti.

"Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı." diyen Güner, savunmasına şöyle devam etmişti:

"- Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım.

- Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey bana vermiş olduğu IBAN'lar üzerinden TL olarak karşılığını geriye ödedi."