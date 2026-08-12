Ahbap Derneği'nde 44 milyon lira buhar mı oldu? Altın dolu olması gereken kasadan çıkanlar şoke etti
12.08.2026 14:24
Son Güncelleme: 12.08.2026 15:14
Ahbap Derneği'nin yardım diye topladığı 44 milyon liralık altınların saklandığı banka kasasından çıkanlar polisi şoke etti.
Sanatçı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturması şimdi de ortadan kaybolan 44 milyon liralık altınlarla gündemde.
ART ARTDA ALINAN ÜÇ KARAR MERCEK ALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dernek yönetim kurulunun Ocak 2026'da art arda aldığı üç karar incelemeye alındı.
14 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulunda, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildiği öğrenildi.
Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine başka yöntem tercih edildi.
Kararda, 44 milyon liranın önce dolara çevrilmesi, ardından altın alınması planlandı.
BANKADA KİRALIK KASA TUTULDU
Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent yetkilendirildiği ortaya çıktı.
Alınan ikinci yönetim kurulu kararında ise satın alınacak altınların muhafazası için bankada kiralık kasa tutulmasına karar verildi.
KASANIN ANAHTARI HALUK LEVENT'E TESLİM EDİLDİ
Yapılan tespitlere göre, kiralık kasanın anahtarının Haluk Levent'e teslim edilmesi ve söz konusu işlemlerin tamamında Levent’in yetkili olması kararlaştırıldı.
Böylelikle 44 milyon liralık dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından muhafaza edileceği kasaya kadar Haluk Levent yetkilendirildi.
"YARDIM PARALARI GAZZE İÇİN TOPLANMIŞTI" İDDİASI
Derneğin banka hesabından 14 Ocak 2026 tarihinde bir döviz bürosuna 44 milyon lira havale edildi.
Dosyadaki kayıtlara göre havalenin açıklamasına, "Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi." ifadesi yazıldı.
Elde edilen bilgilere göre 44 milyon lira karşılığında döviz bürosundan temin edilen 1 milyon doları Haluk Levent teslim aldığı belirtildi.
ALTINLARI TESLİM ALMA YETKİSİ HALUK LEVENT'E VERİLDİ
16 Ocak 2026 tarihinde bu kez üçüncü yönetim kurulu kararı alındı.
Karara göre, fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi.
ALTINLAR BİR KUYUMCUDAN ALINDI
Altınları kuyumcudan teslim alma yetkisi yine Haluk Levent'e verildi.
Elde edilen bilgilere göre Levent, derneğin 44 milyon lirasının çevrildiği 1 milyon doları altına dönüştürdü ve satın alınan fiziki altınları kuyumcudan teslim aldı.
BANKADA KASA KİRALANDI
Yönetim kurulunda söz konusu altınların Ahbap Derneği'nin kiralık kasasında muhafaza edilmesi karar verildi.
Bu karar sonrası bir bankada kasa kiralandı.
KASADAN ALTIN YERİNE İLAÇ ÇIKTI
6 Ağustos'ta ise derneğe ait kiralık kasa; bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığı yönetimine atanan kayyum heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı.
Tespitlere göre, 44 milyon lira ile başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara kasada bulunmadığı öğrenildi.
ALTINLARIN İZİ ARANIYOR
Kasadan ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap çıktı.
Soruşturma kapsamında, derneğe ait 44 milyon liranın, bu parayla temin edilen 1 milyon doların ve 1 milyon dolar karşılığında satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.
HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Davada şu ana dek birçok ünlünün bilgisine başvurulmuş; aralarında Fatih Altaylı, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Kerem Bürsin'in de bulunduğu birçok isim adliyede ifade vermişti.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Ahbap Derneği soruşturması, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alınıp tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürülüyor.
"Yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan Levent'in yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldı" ifadeleri kullanılan açıklamada, Levent tarafından kullanılan asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği öne sürülüyor.