Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Bugün Ahbap Derneği'ne yönelik dördüncü dalga operasyonda, bir holding sahibi ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında; konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler tüm yönleriyle inceleniyor.

Kayyum kararı, dördüncü dalga operasyonun ardından geldi.