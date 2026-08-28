Ahbap soruşturması derinleşecek. Akın Gürlek'ten yeni operasyon mesajı
28.08.2026 09:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın derinleşeceğini ve ilerleyen günlerde yeni gözaltı dalgalarının yaşanabileceğini söyledi.
Sanatçı Haluk Levent ile Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturması sürüyor.
Son olarak Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı getirilmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelinen aşamayla ilgili TV100 yayınında açıklamalarda bulundu.
Bakan Gürlek, şu an 37 kişinin tutuklu olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Burada vatandaşlarımızın dini ve iyi niyetli duyguları rencide edilmiştir. Haluk Levent Ahbap Suç Örgütü adıyla bir yapı söz konusu ve başsavcılığımız operasyona devam ediyor. Özellikle deprem zamanı bazı sanatçıların ve ünlülerin, devlet kurumları işini yapamıyor algısı oluşturarak vatandaşları buraya yönlendirdiğini gördük. Savcılık bu kapsamda Uğur Dündar ve diğer isimlerin ifadelerini aldı.”
Gürlek, ifadesi alınan herkesin kandırıldığını söylediğini aktardı.
“YENİ GÖZALTILAR, YENİ DALGALAR OLABİLİR”
Bakan Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarına dair tespitlerin net olduğunu vurguladı.
“Haluk Levent'in bir kumar sarmalına düştüğü görülüyor. Deprem zamanı toplanan 245 milyon doların hangi amaçla harcandığına dair bilirkişi heyeti bir tespit yapmaya çalışıyor.” dedikten sonra şunları paylaştı:
“İlk bulgular maalesef paraların yardım veya konut yapımı için harcanmadığını, taşınmazların üçüncü şahıslara devredildiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın kumbarasındaki paraya kadar sömürüldüğü bu sistemde, paraların yasa dışı ve yasal bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporları ve yeni beyanlarla soruşturma derinleşecek, yeni gözaltılar ve dalgalar olabilir.”
HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.