Ahbap soruşturmasında 20 ilde 53 şüpheliye operasyon
07.09.2026 11:31
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma ve bugün başlatılan 5’inci dalga operasyon hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Gürlek'in paylaşımında şu bilgiler yer aldı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.
Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.
6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.
6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve tek seferde 500 milyon TL çekimler olduğu ve kasadan toplamda 4,2 milyar TL çıkış olduğu belirlendi.
29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edili.
Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.
İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor…
Adalet Bakanı Gürlek, geçtiğimiz günlerde Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın derinleşeceğini ve ilerleyen günlerde yeni gözaltı dalgalarının yaşanabileceğini söylemişti.
Bakan Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarına dair tespitlerin net olduğunu vurgulayarak şunları paylaşmıştı:
“Haluk Levent'in bir kumar sarmalına düştüğü görülüyor. Deprem zamanı toplanan 245 milyon doların hangi amaçla harcandığına dair bilirkişi heyeti bir tespit yapmaya çalışıyor.
İlk bulgular maalesef paraların yardım veya konut yapımı için harcanmadığını, taşınmazların üçüncü şahıslara devredildiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın kumbarasındaki paraya kadar sömürüldüğü bu sistemde, paraların yasa dışı ve yasal bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. MASAK raporları ve yeni beyanlarla soruşturma derinleşecek, yeni gözaltılar ve dalgalar olabilir.”
HALUK LEVENT HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.