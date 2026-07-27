Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyonda yeni gelişme
27.07.2026 09:46
Son Güncelleme: 30.07.2026 08:33
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz sabah saatlerinde düzenlenen 4. dalga operasyonda Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
3 günlük gözaltı süresinin ardından şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hüseyin Başaran
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar:
Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran, inşaat firması yetkilileri Ayhan D., Nejdet K., Murat Y., Ayhan Ç., Recep D., Emre S., Faruk K., Muhammed A.Y., Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Ş., Ali D., Orhan İ. ve dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası Sibel K.
BAKAN GÜRLEK: MALİ VE TİCARİ İLİŞKİLER BÜTÜN YÖNLERİYLE İNCELENMEKTEDİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada “Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.” dedi.
SORUŞTURMA DÖRT ANA BAŞLIK ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında dört ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturmanın, Ahbap Derneği'nin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında olduğu aktarıldı.
P. Global A.Ş.'den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı belirtilen açıklamada, Ahbap Derneği satın alma müdürü Deniz Ş. hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler"e yönelik kısmında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın devredildiği belirtildi.
Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, P. İnşaat A.Ş. tarafından 10, K. Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İ. tarafından da 10 taşınmazın Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Başaran Holding A.Ş.'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
Soruşturmanın "dernek çeklerine ilişkin işlemler" kısmında da Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin incelendiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel K. ile Muhammed A.Y. hakkında işlem başlatıldığı aktarıldı.
Soruşturmanın "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali D. hakkında işlem yapıldığı belirtildi.