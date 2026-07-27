Ahbap soruşturmasında dördüncü dalga operasyon. 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında dördüncü dalga operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir." dedi.