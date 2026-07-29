Ahbap soruşturmasında ifadeler ortaya çıkıyor. Eda Ece: "Şevval Sam bizi uyarmıştı"
29.07.2026 16:08
Son Güncelleme: 31.07.2026 16:38
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Ece'nin "Şevval Sam bizi Haluk Levent'e karşı kati şekilde uyardı. Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi." şeklindeki sözleri dikkati çekti.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada son olarak 29 Temmuz'da oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
Üç isim bugün adliyeye gelerek ifade verdi.
"TANIMIYORUM, HİÇ BAĞIŞ YAPMADIM"
Savcı karşısına çıkan ilk isim, Eda Ece oldu; ifade işlemleri tamamlandıktan sonra gazetecilere “İnanın ben tanımıyorum. Hiç Ahbap'a bağış yapmadım. İçeride de ifademi verdim." diyerek adliyeden ayrıldı.
“ŞEVVAL SAM BİZİ UYARDI”
Ece'nin savcılık ifadesinde söyledikleri ise dikkati çekti. Şubat 2023 depremleri sırasında Yasak Elma adlı dizide rol aldığını hatırlatan oyuncu, şunları söyledi:
"Televizyon yapımlarından ekmek yediğimiz için insanlara karşı manevi olarak borçlu hissettik. Bu nedenle ekip olarak depremzedelere yardım etmek istedik. Sette birlikte çalıştığımız rol arkadaşım Şevval Sam bizi Haluk Levent'e karşı kati şekilde uyardı. Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle ona güvenemeyeceğimizi söyledi. Ben daha önceden Haluk Levent ile tanışmıyordum. Deprem sürecinde ve sonrasında da hiç irtibata geçmedik. Yüz yüze hiç gelmedik. Bende numarası dahi yoktur. Biz yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine TIR ile gönderdik.
Sosyal medyadan tespit edebildiğimiz oyuncak kıyafet gibi ihtiyaçları bireysel inisiyatifle paketleyip yardımcı olmak istedik. Yine İstanbul'a getirilen Darülaceze'deki çocuklarla biraraya geldik. Adana ve Ankara'daki depremzede hastaları hastanede ziyaret ettik. Bunların hiçbirine basını çağırmadık ve hiçbir dernekle gitmedik. Yalnızca depremzedelerin acılarını paylaşabilmek için birlikte durmak istedik. Çünkü deprem sürecinde çok büyük acılar yaşandı.
“YARDIM PARALARININ KULLANILMASINA İNANAMIYORUM”
Hastanede kolsuz, bacaksız insanlar gördüm. Küçük çocuklar dahi organlarını kaybetmişti. Bu kadar büyük acı varken toplanan yardım paralarının usulsüzlük için kullanılmasına inanamıyorum. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş, çünkü birçok ünlü gibi biz de deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik.
Biz set olarak Ahbap'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık. Devlet kurumlarının rakibi olarak parlatılmaya çalışıldıysa benim bununla alakalı bilgim yoktur. Bizim için hep şüpheliydi. Kamuoyunda Kızılay ve AFAD'a rakip algısı yerleşmiş olabilir."
“ASIL ÜZÜLDÜĞÜM HUSUS DEPREMZEDELERİN BANA ALINMIŞ OLMASIDIR”
Ece, deprem zamanı bir dergi kapağının ünlüsü seçildiğini, Haziran 2023'te İstanbul'da ödül törenine katıldığını anlatırken “Depremden sonra ilk kez saçımı ve makyajımı yapıp toparlanmış hissederek sahneye çıktım. Stil ödülü alırken dahi depremden bahsettim. Konuşmamın tamamı yayınlanmıştı; ancak konuşmamın sonundaki haddini aşan şakam cımbızlanarak tüm deprem sürecindeki yaptıklarım silinmek istendi.” ifadesini kullandı.
Oyuncu, ardından şunları söyledi:
"Ödül töreninin neşesini deprem konusuyla bozduğumu düşünüp ağırlık hissettim. Bu nedenle duygusal konuşmamı bir şakayla bitirmek istedim. Sektörde şakacılığımla bilinirim; ancak hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Zaten konuşmamın devamında 1 hafta sonra düğünüm var gibi saçmalamaya devam etmişim. Bu kadar büyüyebileceğini aklımın ucundan dahi geçirmedim. Asıl üzüldüğüm husus depremzedelerin bana alınmış olmasıdır. En büyük pişmanlığım budur. Uzun süre depremzedelerden aldığım kardeşlik övgüsünü kaybettiğimi düşündüm. Konuşmamdan 1 hafta sonra özür yazısı paylaştım; ancak toplumda bir karşılığı olmadı.
“HADDİNİ AŞAN BU İFADELERİ KULLANMAMALIYDIM; ÇOK PİŞMANIM ÖZÜR DİLİYORUM”
2023 Haziran'da evlendim; Temmuz'da kızıma hamile kaldım. Geçen bu 3 senelik süreçte sessizce yorumları okudum ve medyada iş yapmadım. Hamile olmama ve ekranda görünmememe rağmen linç devam etti. Sözlerim nedeniyle defalarca özür diledim.
Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım. Çok pişmanım ve özür diliyorum. AHBAP soruşturması açılınca insanlar Haluk Levent'e ve AHBAP'a yardım ettiğimi söyleyerek tutuklanmamı isteyen tweetler attılar. Ben de bunun üzerine geçen hafta 5 sayfalık özür metni paylaştım.
Yapımcılar ya da avukatlara danışmadım. Yalnızca içimden gelenleri içtenlikle söyledim. Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem. Beni ifadeye çağırdığınız için teşekkür ederim çünkü uzun zamandır kendimi ifade etmek istiyordum. Ben AHBAP'a ve Haluk Levent'e hiç yardım etmedim ancak sandıkla alakalı hadsiz sözlerim için tekrar özür dilerim, çok pişmanım."
KEREM BÜRSİN: “200 BİN LİRA BAĞIŞTA BULUNDUM”
Eda Ece'nin ardından adliyeye gelen Kerem Bürsin de ifadesi ortaya çıktı. Bürsin, Haluk Levent'le hiçbir tanışıklığı olmadığı, ancak kişisel olarak deprem yardımı olarak 200 bin TL bağışladığını anlattı:
"Haluk Levent ile hiçbir tanışıklığım bulunmamaktadır. Gerek 2023 yılında gerçekleşen deprem öncesi gerekse sonrasında hiç yüz yüze gelmedik. Sadece o dönem deprem yardımları için sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar ile Ahbap Derneğinin hesap bilgilerini de paylaştım. Ama ben bu paylaşımlarda sadece AHBAP hesaplarını paylaşmamıştım. Aynı zamanda AFAD hesap bilgilerini de paylaşmıştım. O dönem herkes Ahbap ile ilgili paylaşımlarda bulunduğundan dolayı ben de AFAD veya Kızılay gibi bir yardım kuruluşu gibi değerlendirip bu paylaşımları yaptım.
Özellikle AHBAP'a ilişkin paylaşımlar yapmam konusunda beni yönlendiren ya da telkinde bulunan kimse olmadı. Hatırladığım kadarı ile ben de şahsen AHBAP Derneğine 200 bin TL bağışta bulundum. Bu bağışın ne şekilde kullanıldığına dair o dönem menajerim aracılığıyla dernekten sorduğumuzu hatırlıyorum. Aklımda kaldığı kadarı ile bir makbuz tarzı evrak göndermişlerdi ama içeriğini bilmiyorum.
“KENDİM DE BAĞIŞ YAPTIĞIM İÇİN AÇIKÇASI BEN DE MAĞDURUM”
Yaptığım yardımda bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmış ise ben de mağdurum. Sonrasında şikayet hakkımı da gerekirse kullanırım. Sosyal medyada İspanya'daki hayranlarım tarafından AHBAP Derneğine yapıldığı belirtilen bağışlara ilişkin bir bilgim yok. Bu bağışların derneğin resmi hesabına yapılmış olabileceğini düşünüyorum.
Ben genellikle hayranlarımdan doğum günüm gibi özel günlerde benim için bir şey yapmak istediklerinde hayır kurumlarına bağış yapmalarını tercih ederim. Bu durumda da hayranlarım bağış yapmış olabilirler. Ama bu bağışa konu tutarların akıbeti hakkında benim bir bilgim bulunmamaktadır. İfademin başında da belirttiğim gibi o dönem ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeni ile yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek amacı ile bizim de nasıl bir katkımız bulunur düşüncesiyle bu paylaşımları yaptık. Bu paylaşımları yaparken de AHBAP'ın yanı sıra başta AFAD'ın hesaplarını da paylaştım.
Hatta en çok AFAD'ın hesap bilgilerini paylaştım diyebilirim. Bu nedenle Haluk Levent tarafından paylaşımlarımı farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle üzgünüm. O süreçte sadece hesap bilgilerini paylaştım. Hiçbir etkinliğine veya programına katılmadım. Yukarıda belirttiğim gibi kendim de bağış yapmam sebebi ile açıkçası ben de mağdurum."
İREM HELVACIOĞLU'NUN İFADESİ
İrem Helvacıoğlu da Haluk Levent ile bir samimiyeti olmadığını söyledi; "Yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında İzmir' de meydana gelen orman yangını olayında tanımıştım. O dönemde kendisinin AHBAP Derneğinde faaliyette bulunduğunu biliyorum. O yangında ormanda yaşayan hayvanların tedavilerinde ve yemek ihtiyaçları için maddi/manevi yardımda bulunmuştum. Ne kadar maddi yardımda bulunduğumu şuan hatırlamıyorum. Kendisiyle herhangi bir samimiyetim de yoktur." ifadelerini kullandı.
6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarına katıldığını belirten Helvacıoğlu, "Ahbap Derneği’ne 6 Şubat deprem döneminde herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. AFAD’ın yardım faaliyetlerinde de yer aldım. Deprem bölgesine yardım ulaştırabilmek için elimden geldiğince tüm yardım organizasyonlarına destek olmaya çalıştım." dedi.
“FİRMALARLA DERNEK ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLADIM”
Deprem dönemi faaliyetlerinden bahseden Helvacıoğlu, "Depremzede vatandaşların temel ihtiyaçları ile ilgili olarak mesela bir çocuk bezi gibi eşyalar ile alakalı çocuk bezi üretici firmaları ile irtibata geçip, örneğin Hatay' da bildirilen bez ihtiyacı kapsamında firmayla görüşme sağlayıp elimde bulundurdukları miktar kadar fiyat anlaşması yapıp, firmadan almış olduğum IBAN' ı ve anlaşmış olduğum miktarı bedel olarak dernek yetkililerine bildirirdim. Onlar da söz konusu firma ile irtibata geçip, ihtiyaç olan eşyanın satın alınması üzerine görüşmeler yapardı ve bu şekilde de deprem bölgelerine firma tarafından gönderilirdi. Bu gibi faaliyet içerisinde oldum. Bunun dışında herhangi bir maddi beklentisi olan ihtiyaç olan eşyaları da benim şahsi olarak görüştüklerim firmalar arasından gönderen firmalar da olmuştur" şeklinde konuştu:
"Yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını bilemezdik."
Deprem döneminde birçok gönüllünün görev yaptığı bir koordinasyon merkezinde çalıştığını anlatan Helvacıoğlu, "Sağlanan yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığı, benim ve benim gibi yardım faaliyetinde bulunan kişilerin bilebileceği bir durum değildi. Bunu dernek yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda öğreniyorduk. Bazen de depremzedelerin sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlardan anlayabiliyorduk." diye konuştu.
“BU DURUM BENİ ÇOK ÜZDÜ”
Devlet kurumlarını hedef alan herhangi bir paylaşım ya da açıklamasının bulunmadığını söyleyen Helvacıoğlu, Kızılay ve AFAD gibi kurumlara da destek olunması için çaba gösterdiğini ifade etti.
Yardım faaliyetlerinde tek amacının depremzedelere en kısa sürede ulaşmak olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Bu soruşturmalar neticesinde Ahbap Derneği’nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Benim 6 Şubat depremi sebebiyle Ahbap Derneği’nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır. Soruşturma sonucunda gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını da yürekten isterim." dedi.
BERNA LAÇİN DE ADLİYEDE
Son olarak adliyeye gelen isim Berna Laçin oldu. Laçin'in ifadesi bekleniyor.
Soruşturma kapsamında son olarak gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadesine başvurulmuştu.
Oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan soruşturma kapsamında ifade veren ünlüler arasında yer alıyor.
HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Ahbap Derneği soruşturması, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alınıp tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürülüyor.
"Yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan Levent'in yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldı" ifadeleri kullanılan açıklamada, Levent tarafından kullanılan asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği öne sürülüyor.