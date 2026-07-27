Ahbap soruşturmasında ünlüler ifade veriyor. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Hayko Cepkin dahil 5 isim ifadeye çağrılmıştı

Dün ise savcılığa ifade vermek için gelen ilk isim Mahsun Kırmızıgül omuştu. Öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kırmızıgül, "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik." demişti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN İFADESİ

Kırmızıgül ifadesinde, Haluk Levent'i çok uzun bir süre önce tanıdığını, gençlik zamanlarından beri beraber olduklarını söylemişti.

O dönem Levent'in bazı sorunlar yaşadığını, birtakım alışkanlıkları olduğunu, bunların onu zor şartlara sürüklediğini anlatan Kırmızıgül, şunları kaydetmişti:

"Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. Ardından 2023'te büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum."

Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendi imkanlarıyla Adıyaman'a gittiğini, yardımları bizzat organize ve koordine ettiğini, Levent ile de görüştüğünü belirterek, şahsi olarak derneğe yardımda bulunmadığı gibi bulunulması için de çaba göstermediğini beyan etti.

Mahsun Kırmızıgül, ifadesinin devamında, "Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.