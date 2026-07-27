Ahbap soruşturmasında ünlüler ifade veriyor. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Hayko Cepkin dahil 5 isim ifadeye çağrılmıştı
27.07.2026 10:32
Son Güncelleme: 28.07.2026 11:07
Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı.
Dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesini veren Mahsun Kırmızıgül'ün ardından bugün de Gülgen Ergen geldi.
"KENDİMİ MAĞDUR HİSSEDİYORUM"
Girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım." diyen Gülben Ergen sözlerine şunları da ekledi:
“Bağış yaptığım için kendimi mağdur hissediyorum. Deprem, yangın zamanı çocuklarımın harçlıklarından kısıp yolladıklarım paralar için çok üzgün ve kırgınım.”
"GERÇEKTEN DE İYİLİKTEN MARAZ DOĞUYORMUŞ"
Gülben Ergen, ifadeye çağırılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden isyan ederek, "Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş" demiş ve şunları yazmıştı:
"Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu.
Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim.
İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."
"İFADE DEMEYELİM DE, BİLGİLENDİRME AMAÇLI"
Dün ise savcılığa ifade vermek için gelen ilk isim Mahsun Kırmızıgül omuştu. Öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kırmızıgül, "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik." demişti.
MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN İFADESİ
Kırmızıgül ifadesinde, Haluk Levent'i çok uzun bir süre önce tanıdığını, gençlik zamanlarından beri beraber olduklarını söylemişti.
O dönem Levent'in bazı sorunlar yaşadığını, birtakım alışkanlıkları olduğunu, bunların onu zor şartlara sürüklediğini anlatan Kırmızıgül, şunları kaydetmişti:
"Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. Ardından 2023'te büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum."
Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendi imkanlarıyla Adıyaman'a gittiğini, yardımları bizzat organize ve koordine ettiğini, Levent ile de görüştüğünü belirterek, şahsi olarak derneğe yardımda bulunmadığı gibi bulunulması için de çaba göstermediğini beyan etti.
Mahsun Kırmızıgül, ifadesinin devamında, "Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.
Son olarak oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmışlardı.
Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye gelen isim Özlem Gürses gazetecilere, "Savcı Bey, bilgimize başvurmak istemiş. Kendisinin sorularını yanıtlamaya geldik." demişti.
Ruşen Çakır'ın ardından avukat annesiyle gelen Hazal Kaya gazetecilere, "İfadeye çağırıldım geldim. Söyleyecek bir şey yok, göreceğiz." demişti. Ünlü oyuncu, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmıştı.
İfadeye çağrılan 4 ismin ifadeleri de ortaya çıkmıştı.
HALUK LEVENT VE OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.