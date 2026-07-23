Ahbap soruşturmasında yeni gelişme. Hazal Kaya, Fatih Altaylı ve Şahan Gökbakar dahil 6 isim ifadeye çağırıldı

Ahbap soruşturması kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağırıldı. İfadeye çağırılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan yer alıyor.