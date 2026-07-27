Ahbap soruşturmasında yeni gelişme. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Hayko Cepkin dahil 5 isim ifadeye çağrıldı
27.07.2026 10:32
Son Güncelleme: 27.07.2026 10:58
Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları öğrenildi.
Son olarak oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmışlardı.
Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye ilk gelen isim Özlem Gürses olmuştu. Öncesinde gazetecilere açıklama yapan Gürses, "Savcı Bey, bilgimize başvurmak istemiş. Kendisinin sorularını yanıtlamaya geldik." diyerek savcıya ifade vermişti.
Ruşen Çakır'ın ardından avukat annesiyle gelen Hazal Kaya gazetecilere, "İfadeye çağırıldım geldim. Söyleyecek bir şey yok, göreceğiz." demişti. Ünlü oyuncu, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmıştı.
İfadeye çağrılan 4 ismin ifadeleri de ortaya çıkmıştı.