Ahbap soruşturmasında yeni gelişme. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Hayko Cepkin dahil 5 isim ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.