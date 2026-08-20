Ahmet Arif Denizolgun nasıl öldü? Savcılık 36 saatin peşinde
20.08.2026 12:53
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin açılan dosyada en dikkat çeken ayrıntı, ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması oldu.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma devam sürerek yeniden gündeme gelen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, eski bakan Denizolgun'un mezarında dün feth-i kabir işlemi yapıldı.
AHMET ARİF DENİZOLGUN NEDEN ÖLDÜ?
Denizolgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti.
Soruşturmanın odağında, Denizolgun’a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamaması ve bu süreçte neler yaşandığı var.
Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun’un son görüldüğü saatler inceleme altına alındı.
İFADELER ALINDI
2016 yılında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Denizolgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı.
Dosyadaki ifadelere göre; Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri gelen ve bir süre at bindiği ifade edilen Denizolgun, ardından odasına girdi.
Ertesi gün öğle saatlerine devam eden sessizlikten şüphelenen şoför Murat Bayrak, seyis Kadiroğlu’ndan evi kontrol etmesini istedi.
Denizolgun, koltukta ölü halde bulundu.
ÜZERİNDE BİNİCİ KIYAFETLERİYLE BULUNDU
İfadelerde, Denizolgun’un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği iddia edildi.
Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.
NORMAL ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Normal ölüm sonrası kapatılan dosya, 10 yıl sonra yeniden açıldı.
Soruşturmada özellikle 6 Eylül saat 10.00'dan, 7 Eylül akşamı cansız bedeninin bulunmasına kadar geçen yaklaşık 36 saatlik süreç araştırılıyor.
Mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
NORMAL ÖLÜM RAPORU VEREN DOKTORLAR FETÖ'DEN CEZA ALDI
Doğal ölüm raporunu hazırlayan doktorlar, FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?
Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi.
Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.