Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü. Alihan Kuriş ve otopsi yapan doktora soruşturma
26.08.2026 08:20
Son Güncelleme: 26.08.2026 08:39
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Alihan Kuriş ve otopsi yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmayla yeniden açılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dosyasında savcılığın araştırmaları sürüyor.
25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda Arif Ahmet Denizolgun'un ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi görüntülerinin yeniden incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Adam Öldürme" suçu kapsamında sürdüğünü açıkladı.
Denizolgun’a ait otopsi video kayıtları da yeniden değerlendirildi. Yine başsavcılığın açıklamasında yer alan bilgiye göre; “Beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” raporu altında imzası bulunan doktorlar ile “otopsi video kaydı yok.” dedikten daha sonra da “Kayıt vardır.” şeklinde ifade veren Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan soruşturma başlatıldı.
FETHİ KABİR SONUÇLARI, HTS KAYITLARI DA İNCELENECEK
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise otopsi görüntülerinin varlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu yazışmaları oluşturuyor.
Başsavcılığın farklı tarihlerde yaptığı taleplere önce kayıt bulunmadığı yönünde yanıt verildiği, daha sonra ise görüntülerin mevcut olduğunun bildirilerek dosyaya gönderildiği aktarıldı. Bu süreçle bağlantılı bazı görevliler hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla inceleme yürütülürken, fethi kabir sonuçları, HTS kayıtları, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
ARİF AHMET DENİZOLGUN NEDEN ÖLDÜ?
Denizolgun'un ölüm nedeni yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçerken savcılık, eski bakanın ölümünden önce 36 saat ulaşılamamasını araştırıyordu.
Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun’un son görüldüğü saatler inceleme altına alınmış savcılık bu konuyla ilgili de yeni bir tespitte bulunmuştu.
POLİSE 4 SAAT SONRA HABER VERDİLER
Denizolgun'un cansız bedeninin bulunmasının ardından önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol’a haber verildiği tespit edilmişti.
Olay yerine ilk Kuriş ve Demirkol'un geldiği ve polise eski bakan bulunduktan yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği öne sürülmüştü.
Savcılık, bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli bularak neden geç haber verildiğini araştırıyor.
FETHİ KABİR YAPILMIŞTI
Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı.
Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan örnekler işlemlerin tamamlanmasının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezara defnedilmişti.
ATK'da örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?
Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi.
Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.