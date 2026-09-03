Ailesine sürpriz yapmak için yola çıktı, Girne'de batan feribotta kayboldu

Hataylı aşçı Nihat Pancar, iş aramak için üç ay önce KKTC'ye gitmişti. O gün ailesine sürpriz yapmak üzere yola çıkmıştı.

Eşinin sürpriz yapmak için kendilerine haber vermediğini anlatan Özlem Pancar, "En son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi. Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Geleceğinden haberimiz yoktu." diye konuştu.