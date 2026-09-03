Ailesine sürpriz yapmak için yola çıktı, Girne'de batan feribotta kayboldu
03.09.2026 09:53
Girne'den Mersin'e seyrettiği sırada batan Filo Jet isimli feribotta kaybolan yolcular arasında aşçı Nihat Pancar da bulunuyor. Pancar, o gün ailesine sürpriz yapmak için yola çıkmıştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na seyrettiği sırada alabora olarak batan Filo Jet isimli feribotta kaybolan 19 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor.
Felaketin yaşandığı feribotta bulunan yolculardan biri Hatay Samandağlı aşçı Nihat Pancar'dı.
AİLESİNE SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ
Hataylı aşçı Nihat Pancar, iş aramak için üç ay önce KKTC'ye gitmişti. O gün ailesine sürpriz yapmak üzere yola çıkmıştı.
Eşinin sürpriz yapmak için kendilerine haber vermediğini anlatan Özlem Pancar, "En son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi. Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Geleceğinden haberimiz yoktu." diye konuştu.
"GEMİYE GİRİŞİ VAR AMA ÇIKIŞI YOK"
"Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı." diyen Pancar, "Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi. Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok." ifadelerini kullandı.
"HER YERİ ARADIK AMA BULAMADIK"
Babasını gemiye binmeden önce arayan Sanem Pancar, babasının geleceğini söylemediğini belirterek, "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık." dedi.
Ağabeyinin sağ salim geri gelmesini dileyen Oktay Pancar ise "Batan gemide ağabeyim de vardı. Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler." şeklinde konuştu.