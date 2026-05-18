AJet'ten 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası: İndirimli biletler hangi tarihlerde geçerli?
18.05.2026 15:33
AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere özel kampanyayla kutluyor. AJet'in 19 Mayıs kampanyası kapsamında, 12-27 yaş arasındaki gençler, yurt içi seferlerde yüzde 30 indirimle seyahat edebilecek.
Anadolu Ajansı
AJet 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yeni rotaları keşfetme imkanı sunuyor.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHTE GEÇERLİ?
AJet'in gençlere yönelik kampanyasında indirimli biletler, 18 Mayıs 2026 saat 11.00'den 19 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. Yüzde 30 indirimli biletler, 01 Eylül-10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
KOLTUK SEÇİMİ DE İNDİRİMLİ
AJet'in indirimli bilet kampanyasında koltuk seçimi de yüzde 30 indirimli olacak. Biletler yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.