AK Parti 25 yaşında. 100 binin üzerinde kişi katıldı

Programda, 70 kişiden oluşan senfoni orkestrası ve Mehteran Takımı da AK Parti'nin 25 yıllık eserlerinden hazırlanan seçkiyi seslendirdi.

Senfoni orkestrası ve Mehteran Takımı performansına, AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğunu anlatan özel bir film eşlik etti. Filmde partinin kuruluşundan bugüne hayata geçirilen eser ve hizmetler ile Türkiye'nin değişim ve dönüşümünden görüntülere yer verildi.

Programda gerçekleştirilen dron gösterisinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselleri, Türk bayrağı, AK Parti'nin 25 yılda hayata geçirdiği önemli eser ve hizmetler, Türkiye'nin kalkınma ve teknoloji hamlelerini simgeleyen görseller, hafızalarda yer eden ifadeler ve 25. yıla özel semboller gökyüzüne yansıtıldı.

Drone gösterisinde ayrıca, bir yanında 1071 diğer yanında 2071 yıllarının bulunduğu çift başlı kartala da yer verildi.

Miting programında sahnedeki gösterilerin yanı sıra alanda "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı ile "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli sözlerine yer verildi.

Miting alanında, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu yansıtan özel bir Hatıra Tüneli oluşturuldu. Hatıra Tüneli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletle bir arada olduğu her yıldan bir fotoğrafının yanı sıra, hafızalara kazınan sloganlara ve sözlerine yer verildi.