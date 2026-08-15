AK Parti 25 yaşında. 100 binin üzerinde kişi katıldı
15.08.2026 00:08
AK Parti'nin 25. kuruluş yılı Başkent Millet Bahçesi'nde, "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla kutlandı.
Kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen 25. Yıl Özel Mitingi'ne, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, çocukları Sümeyye Erdoğan, Bilal Erdoğan, Esra Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra, kabine üyeleri, kurucu üyeler, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşların aralarında olduğu 100 binin üzerinde kişi katıldı.
DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖZEL ÇELENK
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik çelengi yolladı.
Sahnede yer verilen çelenkte, kırmızı, beyaz ve turuncu karanfillerden oluşan ay yıldız motifi ile 25 rakamı yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ 25 GENÇLE YAN YANA OTURDU
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 14 Ağustos 2001 doğumlu 25 gençle yan yana oturdu.
Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 25. yıla özel bir tablo takdim edildi.
FİLM VE DRONE GÖSTERİSİ YAPILDI
AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yürüyüşünü, Türkiye'nin bu süreçte geçirdiği dönüşümü ve gelecek vizyonuna özel içeriklerin sunulduğu programda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Anadolu Selçuklu mirasının güçlü sembollerinden biri olan çift başlı kartal üzerine kurgulanan film gösterildi.
Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava arkadaşı merhum Abdülmecit Yücel'in fedakarlık hikayesini konu alan özel video izlendi. Merhum Abdülmecit Yücel'in kızı Sümeyye Yücel Aktaş da konuk olarak programda yer aldı.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık yolculuğunun ve milli teknoloji hamlesinin önemli sembollerinden Milli Muharip Uçak KAAN'ın hikayesini anlatan belgeselin de izlendiği programda, Türkiye'nin son 25 yılda geçirdiği büyük değişim ve dönüşümü anlatan özel film gösterildi.
SENFONİ ORKESTRASI AK PARTİ ESERLERİNİ SESLENDİRDİ
Programda, 70 kişiden oluşan senfoni orkestrası ve Mehteran Takımı da AK Parti'nin 25 yıllık eserlerinden hazırlanan seçkiyi seslendirdi.
Senfoni orkestrası ve Mehteran Takımı performansına, AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğunu anlatan özel bir film eşlik etti. Filmde partinin kuruluşundan bugüne hayata geçirilen eser ve hizmetler ile Türkiye'nin değişim ve dönüşümünden görüntülere yer verildi.
Programda gerçekleştirilen dron gösterisinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görselleri, Türk bayrağı, AK Parti'nin 25 yılda hayata geçirdiği önemli eser ve hizmetler, Türkiye'nin kalkınma ve teknoloji hamlelerini simgeleyen görseller, hafızalarda yer eden ifadeler ve 25. yıla özel semboller gökyüzüne yansıtıldı.
Drone gösterisinde ayrıca, bir yanında 1071 diğer yanında 2071 yıllarının bulunduğu çift başlı kartala da yer verildi.
Miting programında sahnedeki gösterilerin yanı sıra alanda "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı ile "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli sözlerine yer verildi.
Miting alanında, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu yansıtan özel bir Hatıra Tüneli oluşturuldu. Hatıra Tüneli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletle bir arada olduğu her yıldan bir fotoğrafının yanı sıra, hafızalara kazınan sloganlara ve sözlerine yer verildi.
Vatandaşlar, alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
25. YILA ÖZEL HATIRA ESERLER
AK Parti'nin 25. yılına özel hatıra eserleri de hazırlandı.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirler özel olarak plağa kaydedildi, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu kronolojik olarak kayıt altına alan 25. Yıl Almanağı hazırlandı.
Ayrıca 25. yıla özel hatıra madalyonu basıldı. Hatıra madalyonunun ön yüzünde "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı ve 25. yıl logosu, diğer yüzünde ise AK Parti logosu yer aldı.
AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçirdiği serüveni gazete manşetleriyle anlatan özel bir gazete de hazırlandı.
7 BLEDİYE BAŞKANI VE 3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI
Program sonunda diğer siyasi partilerden AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri sahneye davet edildi.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'ye rozetlerini taktı.
Programda, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de partiye katıldı.
Bu isimlere de rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.