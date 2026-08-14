AK Parti 25. yaşını kutluyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verecek

100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte, drone ve mapping gösterileri de olacak.

Hazırlıkların son durumunu AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Ahmet Büyükgümüş ve Ahmet Baha Öğütken ile birlikte Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yerinde denetledi.

25 yılın özeti anlatılacak etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yeni döneme ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.