AK Parti 25. yaşını kutluyor | Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verecek
14.08.2026 08:47
Son Güncelleme: 14.08.2026 09:33
AK Parti, bugün 25'inci yaşını kutluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün özel bir miting yapılacak.
Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek 25. Yıl etkinliği için hazırlıklar tamamlandı.
100 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR
100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte, drone ve mapping gösterileri de olacak.
Hazırlıkların son durumunu AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Ahmet Büyükgümüş ve Ahmet Baha Öğütken ile birlikte Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yerinde denetledi.
25 yılın özeti anlatılacak etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yeni döneme ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
25. YILA ÖZEL MADALYON
AK Parti 25. yıl etkinliğine özel madalyon hazırlandı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak.
25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
VİZYON BELGESİ AÇIKLANACAK
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti tarihi ve demokrasi açısından tarihi bir açıklama yapacağını dile getirdi.
İnan, "Vizyon belgesi de hazırladık. Bugün ilan etmiş olacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişi değerlendirmesi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca gelişecek siyasetin yol haritasını paylaşacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor.