AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı
14.08.2026 21:50
Kuruluşunun 25. yılını kutlayan AK Parti, gelecek çeyrek asra ilişkin hedeflerin yer aldığı ''AK Parti 25. Yıl Vizyonu'' belgesini yayımladı.
AK Parti, 25. yıl vizyon belgesini açıkladı.
Vizyon belgesinin önsözünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı: "İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye’yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak."
Belgede, yeni anayasa, Terörsüz Türkiye, yüksek teknoloji, dijital egemenlik, enerji, aile ve nüfus politikaları, gençlik ile yeşil dönüşüm öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
10 ana bölümden oluşan vizyon belgesinde, “Küresel Sistemde Öncü Ülke”, “Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye”, “Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik”, “Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa”, “Güçlü Aile, Müreffeh Toplum”, “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün”, “Geleceğin Mimarı Gençlik” ve “Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye” başlıkları öne çıktı.
Belgede, yeni anayasa gelecek vizyonunun en önemli bileşenlerinden biri olarak gösterildi. İnsan merkezli, sivil iradeye dayanan, özgürlük alanlarını genişleten ve denge-denetleme mekanizmalarını güçlendiren yeni bir anayasa hedefi ortaya konuldu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayrılan belgede, sürecin herhangi bir arabulucu olmadan ve kamu düzeni ile güvenlikten taviz verilmeden sürdürüldüğü belirtildi. Vizyon belgesinde "Devletimizin yürüttüğü etkin mücadele neticesinde PKK terör örgütü 2025 yılında kendini feshetme kararı almış ve silahlarını bıraktığını açıklamıştır. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında, Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Bu süreç, herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Hedefin Türkiye ile sınırlı olmadığı, Suriye ve Irak başta olmak üzere “Terörsüz Bölge” vizyonunun da hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.