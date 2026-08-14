AK Parti, 25. yıl vizyon belgesini açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayrılan belgede, sürecin herhangi bir arabulucu olmadan ve kamu düzeni ile güvenlikten taviz verilmeden sürdürüldüğü belirtildi. Vizyon belgesinde "Devletimizin yürüttüğü etkin mücadele neticesinde PKK terör örgütü 2025 yılında kendini feshetme kararı almış ve silahlarını bıraktığını açıklamıştır. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında, Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Bu süreç, herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden ve güvenliğinden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hedefin Türkiye ile sınırlı olmadığı, Suriye ve Irak başta olmak üzere “Terörsüz Bölge” vizyonunun da hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.