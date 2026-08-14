AK Parti 25'inci yaşını kutluyor. Bahçeli'den özel çelenk

Alandan yapılan NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Ahmed Arpat ve Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.



Ala, Türkiye'nin ekonomide lig atladığını belirtirken, trilyon dolarlık ülkeler ligine yükseldiğini söyledi. Ala, “Türkiye'nin en önemli kazanımı sistemin kendi içindeki çatışmalarını ortadan kaldırdık,” dedi.



Ala, AK Parti'den önce partilerin hükümet olduğunu ancak iktidar olamadığını, vesayetin iktidar olduğunu söylerken, “Cumhurbaşkanımızın doğrudan seçilmesiyle devlet idaresine milletin iradesi hakim olmuştur” ifadelerini kullandı.



Terörsüz Türkiye sürecinde çıkan yasayla ilgili de konuşan Ala, “Bu yasanın amacı PKK terör örgütünün, Irak, İran, Suriye, Avrupa bütün usnurlarıyla silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi. Herkes buna katkı vermeli. TBMM'de ortaya çıkan manzara siyasal katkının ne kadar yüksek olduğunu gösterdi, 467 görülmüş bir oran değildir. Huzur gelebileceğine dair bir inanç ortaya çıktı.” diye konuştu.