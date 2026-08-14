AK Parti 25'inci yaşını kutluyor. Bahçeli'den özel çelenk
14.08.2026 13:45
Son Güncelleme: 14.08.2026 19:17
MHP lideri Devlet Bahçeli AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel çelenk gönderdi. AK Parti'nin 25'inci yıl logosunda yer alan sembollerin anlamı da ortaya çıktı.
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü bugün Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek büyük bir mitingle kutlanacak.
Mitinge ilişkin günler öncesinde başlayan hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı miting saat 17.00'de başladı.
25'inci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşecek miting için 100 bin kişilik davetli listesi bulunuyor.
BAHÇELİ'DEN ÖZEL ÇELENK
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel bir çelenk gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği beyaz kırmızı renkli karanfillerden oluşan çelenkte büyük “25” yazısı yer alıyor.
LOGODAKİ SEMBOLLER NE ANLAMA GELİYOR?
Bu kapsamda hazırlanan AK Parti'nin 25'inci yıl logosunda ise dikkat çekici ayrıntılara yer verildi.
NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, logodaki sembollerin ne anlama geldiğini aktardı.
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı için hazırlanan logoda partinin iktidarda bulunduğu 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeleyen çok sayıda figüre yer verildi.
Logoda savunma sanayisini temsilen Gökbey helikopteri, milli muharip uçak KAAN ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bulunuyor.
KÖPRÜLER VE TOGG DA LOGODA YER ALIYOR
Ulaştırma projelerini simgeleyen figürler arasında İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı tren yer alıyor.
Enerji alanındaki yatırımları temsilen ise Fatih Sondaj Gemisi ile Yusufeli Barajı logoya yerleştirildi.
Yerli sanayi ve teknoloji hamlesini simgeleyen Togg'un yanı sıra TOKİ tarafından inşa edilen konutları temsil eden bir figür de logoda kendisine yer buldu.
ÇİÇEK VE YAPRAK MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık yatırımlarını temsilen logoya eklenirken, Ayasofya Camisi ile Büyük Çamlıca Camisi de logoda yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor.
Logodaki çiçek ve yaprak motifleri de dikkat çekiyor. AK Parti kaynakları, "partinin millete duyduğu sevgiyi ifade etmek" amacıyla bu ayrıntılara yer verildiğini aktardı.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Miting öncesinde vatandaşlar Başkent Millet Bahçesi'ne alınmaya başlandı. Programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, alanı dolduran vatandaşlar AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartlar açtı.
Miting alanında da 25'inci yıla ilişkin hazırlıklar dikkat çekerken, vatandaşların açtığı pankartlar ve yoğun katılım program öncesinde alandaki hareketliliği artırdı.
ERDOĞAN TARİHİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti tarihi ve demokrasi açısından tarihi bir açıklama yapacağını dile getirdi.
İnan, "Vizyon belgesi de hazırladık. Bugün ilan etmiş olacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişi değerlendirmesi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca gelişecek siyasetin yol haritasını paylaşacağını söyledi.
TÜRKİYE'NİN 39'UNCU PARTİSİ OLARAK YOLA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor.
Alandan yapılan NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Ahmed Arpat ve Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.
Ala, Türkiye'nin ekonomide lig atladığını belirtirken, trilyon dolarlık ülkeler ligine yükseldiğini söyledi. Ala, “Türkiye'nin en önemli kazanımı sistemin kendi içindeki çatışmalarını ortadan kaldırdık,” dedi.
Ala, AK Parti'den önce partilerin hükümet olduğunu ancak iktidar olamadığını, vesayetin iktidar olduğunu söylerken, “Cumhurbaşkanımızın doğrudan seçilmesiyle devlet idaresine milletin iradesi hakim olmuştur” ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecinde çıkan yasayla ilgili de konuşan Ala, “Bu yasanın amacı PKK terör örgütünün, Irak, İran, Suriye, Avrupa bütün usnurlarıyla silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi. Herkes buna katkı vermeli. TBMM'de ortaya çıkan manzara siyasal katkının ne kadar yüksek olduğunu gösterdi, 467 görülmüş bir oran değildir. Huzur gelebileceğine dair bir inanç ortaya çıktı.” diye konuştu.