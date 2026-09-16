AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk devletlerine ortak banka önerisi

Türk Devletleri Teşkilatının yaklaşık 200 milyon nüfusu, Avrupa ile Asya'nın merkezindeki konumu, enerji kaynakları, insan kaynağı ve üretim kapasitesiyle yeni bir küresel mimarinin sözcüsü ve öncüsü olabilme potansiyeli taşıdığını belirten Zorlu, teşkilatın gözlemci üyeleriyle birlikte yılın ilk çeyreği itibarıyla 674 milyar dolara ulaşan ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu söyledi.

Türk dünyasının yalnızca büyüyen bir ekonomik coğrafya olmadığını dile getiren Zorlu, bölgenin küresel üretim, ticaret, enerji ve lojistik dengelerinde ağırlığı giderek artan stratejik çekim merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Zorlu, bu yıl ikincisi düzenlenen konferansın ana temasının önemine işaret ederek, 21. yüzyılda kararların sağlam veri ve analizden geçtiğini, konferansta yapılacak değerlendirmelerin gelecek döneme ilişkin önemli bilgiler sağlayacağını söyledi.

Türk Dünyası Vizyonu'nun ekonomik sütunlarının güçlendirilmesi ve ticaret hacmi ile potansiyelin en uygun seviyelere taşınması için ortak akla ihtiyaç bulunduğunu belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Türk dünyası ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretinin toplam ticaretleri içindeki payı bugün hala yaklaşık yüzde 7'nin biraz üzerindedir. Birkaç yıl önce yüzde 3 civarında olan bu oranın yükselmesi elbette kıymetlidir. Ancak mevcut ekonomik kapasitemizi düşündüğümüzde kısa bir sürede bunu yüzde 10'un üzerine çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz ve aslında avantajımız da burada bulunmaktadır. Artık sadece kendi aramızda mal satmak üzerine hedefler koymak yerine, şu an birlikte üretmek, birlikte finanse etmek, birlikte taşımak, birlikte teknoloji geliştirmek ve açıkçası dünyaya birlikte açılmak zamanıdır."