AK Parti’nin 25. yılı. Ankara semalarında dron gösterisi

Gösterinin öne çıkan kompozisyonlarından biri de ana filmdeki anlatının devamı niteliğinde tasarlanan çift başlı kartal oldu. Çift başlı kartal, Anadolu Selçuklu mirasında gücün, hakimiyetin ve devlet kudretinin en güçlü sembollerinden biri olarak görülüyordu.