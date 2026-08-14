AK Parti’nin 25. yılı. Ankara semalarında dron gösterisi
14.08.2026 22:37
Son Güncelleme: 14.08.2026 22:39
AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü, Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Programda dron gösterisi de yapıldı.
AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.
“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla düzenlenen programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Program sırasında Ankara semalarında dron gösterisi gerçekleştirildi. Çok sayıda hava aracının eş zamanlı hareketiyle gökyüzünde AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin görseller oluşturuldu.
Gösterinin öne çıkan kompozisyonlarından biri de ana filmdeki anlatının devamı niteliğinde tasarlanan çift başlı kartal oldu. Çift başlı kartal, Anadolu Selçuklu mirasında gücün, hakimiyetin ve devlet kudretinin en güçlü sembollerinden biri olarak görülüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı görüntüleri de gökyüzüne yansıtıldı.
AK Parti'nin vizyon belgesinden mesajlar da gösteride yer aldı.