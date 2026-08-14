AK Parti'nin 25'inci yıl logosundaki semboller ne anlatıyor?

Ulaştırma projelerini simgeleyen figürler arasında İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı tren yer alıyor.

Enerji alanındaki yatırımları temsilen ise Fatih Sondaj Gemisi ile Yusufeli Barajı logoya yerleştirildi.

Yerli sanayi ve teknoloji hamlesini simgeleyen Togg'un yanı sıra TOKİ tarafından inşa edilen konutları temsil eden bir figür de logoda kendisine yer buldu.