AK Parti'nin 25'inci yıl logosundaki semboller ne anlatıyor?
14.08.2026 13:45
Son Güncelleme: 14.08.2026 13:47
AK Parti'nin 25'inci yıl logosunda yer alan sembollerin anlamı ortaya çıktı. Figürlerin 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgelediği öğrenildi.
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü bugün Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek büyük bir mitingle kutlanacak.
Mitinge ilişkin günler öncesinde başlayan hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı miting saat 17.00'de başlayacak.
25'inci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşecek miting için 100 bin kişilik davetli listesi bulunuyor.
Bu kapsamda hazırlanan AK Parti'nin 25'inci yıl logosunda ise dikkat çekici ayrıntılara yer verildi.
NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, logodaki sembollerin ne anlama geldiğini aktardı.
LOGODAKİ SEMBOLLER NE ANLAMA GELİYOR?
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yılı için hazırlanan logoda partinin iktidarda bulunduğu 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeleyen çok sayıda figüre yer verildi.
Logoda savunma sanayisini temsilen Gökbey helikopteri, milli muharip uçak KAAN ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A bulunuyor.
KÖPRÜLER VE TOGG DA LOGODA YER ALIYOR
Ulaştırma projelerini simgeleyen figürler arasında İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı tren yer alıyor.
Enerji alanındaki yatırımları temsilen ise Fatih Sondaj Gemisi ile Yusufeli Barajı logoya yerleştirildi.
Yerli sanayi ve teknoloji hamlesini simgeleyen Togg'un yanı sıra TOKİ tarafından inşa edilen konutları temsil eden bir figür de logoda kendisine yer buldu.
ÇİÇEK VE YAPRAK MOTİFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık yatırımlarını temsilen logoya eklenirken, Ayasofya Camisi ile Büyük Çamlıca Camisi de logoda yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor.
Logodaki çiçek ve yaprak motifleri de dikkat çekiyor. AK Parti kaynakları, "partinin millete duyduğu sevgiyi ifade etmek" amacıyla bu ayrıntılara yer verildiğini aktardı.
ERDOĞAN TARİHİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti tarihi ve demokrasi açısından tarihi bir açıklama yapacağını dile getirdi.
İnan, "Vizyon belgesi de hazırladık. Bugün ilan etmiş olacağız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişi değerlendirmesi ve önümüzdeki 10 yıl boyunca gelişecek siyasetin yol haritasını paylaşacağını söyledi.
TÜRKİYE'NİN 39'UNCU PARTİSİ OLARAK YOLA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutluyor.