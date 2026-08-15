AK Parti’ye 7 belediye başkanı katıldı

Yeni katılan yedi belediye başkanından beşi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak seçilmişti.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 2024 seçiminde yüzde 44,33 oyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

Kahramankazan'da ise Selim Çırpanoğlu yüzde 49,55 oy alarak AK Parti'nin adayı Serhat Oğuz'u geride bırakmış ve belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin o seçimdeki oy oranı yüzde 43,79'da kalmıştı.

Çırpanoğlu, parti değişikliği kararını program öncesinde doğruladı. Kararını “daha iyi hizmet, daha motive hizmet yapabilmek” gerekçesiyle aldığını söyleyen Çırpanoğlu, son siyasi gelişmelerin ardından AK Parti'ye geçmenin doğru olduğunu düşündüğünü belirtti.

CHP'den seçilen diğer isimlerden Engin Uysal, 2024'te Domaniç'te yüzde 47,34 oyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de 2024 seçimlerinde CHP'den yüzde 51,85 oyla yeniden seçilmişti. Zileli, ilk kez 2019'da İYİ Parti'den Eceabat Belediye Başkanı olmuş, 2023'te CHP'ye geçmişti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ise 31 Mart 2024'te CHP'den yüzde 51,23 oyla seçilmiş, Eylül 2025'te CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdürmeye başlamıştı. Başoğlu da 14 Ağustos'taki törenle AK Parti'ye katıldı.