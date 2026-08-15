AK Parti’ye 7 belediye başkanı katıldı
15.08.2026 00:03
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında 7 belediye başkanı partiye katıldı.
AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, yeni katılımlara sahne oldu.
Farklı partilerden seçilen 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarına parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
- Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı
- Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu
- Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu
- Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal
- Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli
- Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin
- Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır
BEŞ BAŞKAN CHP'DEN
Yeni katılan yedi belediye başkanından beşi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak seçilmişti.
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 2024 seçiminde yüzde 44,33 oyla belediye başkanlığını kazanmıştı.
Kahramankazan'da ise Selim Çırpanoğlu yüzde 49,55 oy alarak AK Parti'nin adayı Serhat Oğuz'u geride bırakmış ve belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin o seçimdeki oy oranı yüzde 43,79'da kalmıştı.
Çırpanoğlu, parti değişikliği kararını program öncesinde doğruladı. Kararını “daha iyi hizmet, daha motive hizmet yapabilmek” gerekçesiyle aldığını söyleyen Çırpanoğlu, son siyasi gelişmelerin ardından AK Parti'ye geçmenin doğru olduğunu düşündüğünü belirtti.
CHP'den seçilen diğer isimlerden Engin Uysal, 2024'te Domaniç'te yüzde 47,34 oyla belediye başkanlığını kazanmıştı.
Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de 2024 seçimlerinde CHP'den yüzde 51,85 oyla yeniden seçilmişti. Zileli, ilk kez 2019'da İYİ Parti'den Eceabat Belediye Başkanı olmuş, 2023'te CHP'ye geçmişti.
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ise 31 Mart 2024'te CHP'den yüzde 51,23 oyla seçilmiş, Eylül 2025'te CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdürmeye başlamıştı. Başoğlu da 14 Ağustos'taki törenle AK Parti'ye katıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 31 Mart 2024 seçimlerini Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak kazanan Ali Kemal Derin de AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.
Derin, 4 Ağustos'ta Yeniden Refah Partisi'nden noter aracılığıyla istifa etmişti.
İDİL BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'DE
Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır'ın durumu ise diğer başkanlardan farklı.
Kayır, 31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti'nin eş başkan adayı olarak seçilmişti. DEM Parti, İdil'de yüzde 71,27 oy almıştı.
Kayır, Aralık 2024'te DEM Parti tarafından partiden ihraç edilmiş ve daha sonra görevini bağımsız olarak sürdürmüştü. Kayır, 25. kuruluş yıl dönümü programında AK Parti rozeti taktı.
Kuruluş yıl dönümü programında belediye başkanlarının yanı sıra üç milletvekili de AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'den ayrılan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti rozeti taktı.
Üç katılımla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 280'e yükseldi.