AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı. Acil durum senaryoları
13.11.2026 17:45
Pistlerin kullanılamayacağı acil durum senaryolarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında AKINCI ile Bayraktar TB2 SİHA'lar, Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla iniş ve kalkış yaptı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının pistlerin kullanılamayacağı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla başlatılan saha çalışmalarının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergâhlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı.
FARKLI ÜSLERDEN KALKIP KARAYOLUNA İNDİLER
Tatbikat kapsamında farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar'ın eğitim ile test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan havalanan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir'den havalanan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi.
Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konsept, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yapılan planlama doğrultusunda Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ve kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 dahil olmak üzere Baykar tarafından geliştirilen tüm milli platformların, pistlere bağlı kalmaksızın uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.
KURUMLR ARASI KOORDİNASYON
MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken, yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.
Tatbikat, TSK bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.
İHRACAT ŞAMPİYONU
Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.