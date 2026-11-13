AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı. Acil durum senaryoları

Tatbikat kapsamında farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar'ın eğitim ile test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan havalanan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir'den havalanan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu'na başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi.



Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konsept, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yapılan planlama doğrultusunda Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ve kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 dahil olmak üzere Baykar tarafından geliştirilen tüm milli platformların, pistlere bağlı kalmaksızın uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.