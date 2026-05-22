AKOM gün gün paylaştı. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
22.05.2026 10:36
Mayıs ayının bitmesine az bir süre kala serin ve yağışlı hava devam ediyor. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak, İstanbul'da bayramda yağmur var mı?
Kurban Bayramı'nda sayılı günler kala yağışlı ve serin hava mayıs ayına rağmen etkisini sürdürürken AKOM, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Peki İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar…
Yeni haftanın ilk gününe İstanbul çoğunlukla parçalı, yer yer çok bulutlu bir havayla başlayacak.
Sıcaklıkların 19-23 dereceler aralığında, mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken hafta genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri de yaşanacak.
Pazartesinden itibaren ise sıcaklıklar tekrar 25 derecelere çıkacak.
AKOM'dan paylaşılan haftalık hava tahmini şu şekilde:
23 Mayıs Cumartesi, parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece
24 Mayıs Pazar, gök gürültülü sağanak yağmurlu, sıcaklık 20 derece
25 Mayıs Pazartesi, parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 24 derece
26 Mayıs Salı (Kurban Bayramı arifesi), parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 25 derece
27 Mayıs Çarşamba (Kurban Bayramı 1. gün), az bulutlu ve açık, sıcaklık 25 derece
28 Mayıs Perşembe (Kurban Bayramı 2.gün) , gök gürültülü sağanak yağmurlu, sıcaklık 25 derece
22-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelindeyse hava sıcaklıklarının farklı bölgelerde değişkenlik göstermesi bekleniyor.
Sıcaklıkların güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.