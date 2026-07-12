AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Gece başlayacak, öğle saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun büyük bölümünde hava açık ya da parçalı bulutlu olacak.

Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.