AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Gece başlayacak, öğle saatlerine kadar devam edecek
12.07.2026 09:48
İstanbul'da etkili olan poyraz sıcak havada serinlik vermeye devam ediyor. Nispeten rahat bir yaz geçiren İstanbul'da yerel yağmur geçişleri bekleniyor.
İstanbul'da poyraz kente serinlik vermeye devam ediyor. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derece olacak.
Pazar günü İstanbul'da olduğu gibi yurdun neredeyse tamamında yaz sıcakları etkili olacak.
Ancak İstanbul için yerel yağmur geçişi ihtimali de var.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun büyük bölümünde hava açık ya da parçalı bulutlu olacak.
Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA GECEDEN ÖĞLEYE SAĞANAK GEÇİŞİ UYARISI
Günlerdir etkili olan poyraz nedeniyle nispeten daha rahat bir yaz geçiren İstanbul için sağanak geçişi beklentisi de var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakente sağanak uyarısında bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 30-33 derece bandında seyredeceği kaydedildi.
PAZARTESİ GECE BAŞLAYACAK, SALI ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
AKOM, pazartesi gece saatlerinden itibaren kentte yerel sağanak geçişleri etkili olacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada yerel yağmur geçişlerinin salı günü öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
HAFTANIN GERİ KALANINDA YAĞMUR YOK
AKOM'un tahminlerine göre haftanın geri kalanında ise yağış beklentisi yok.
İstanbul'da hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günü 32 derece olması bekleniyor.
Cuma günü 31, cumartesi günü ise 30 derece hava sıcaklığı olacağı tahmin ediliyor.