Akran şiddetine 5 yıl 9 ay hapis cezası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayağına bastığını iddia ettiği sınıf arkadaşı M.D.Y.'yi (15) dövüp yatağa mahkum hale gelmesine neden olan Y.C. (15), 5 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı. Karara tepki gösteren anne Çiğdem Yıldız, "Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu? Benim oğlum canlı cenaze" dedi.

Olay, 25 Eylül 2025'te saat 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı.

Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı.

Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

Çanakkale’de 45 günlük yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından 15 gün de normal odada kalan M.D.Y. taburcu edildi. M.D.Y., tedavisinin ardından beyninde oluşan ağır hasar nedeniyle yatağa mahkum hale geldi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.