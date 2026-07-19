"Alev savaşçıları" nöbette

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde görevli tekniker Serdar Badioğlu ise "Yangınla ilgili tüm bilgileri olay yerindeki yangın amirimize anında ulaştırmamız gerekiyor. Erken ulaşım, yangına erken müdahalede çok önemlidir." diye konuştu.

Ormanlık alanlar 13 aktif yangın kulesi ve 7 kameralı gözetleme sisteminin yanı sıra bir yandan da İnsansız Hava Araçları ile de takip ediliyor.