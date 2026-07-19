"Alev savaşçıları" nöbette
19.07.2026 13:11
Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları riski de arttı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yurdun dört bir yanında olası yangınlara karşı önlemleri artırdı. Kastamonu ve Adana'da "alev savaşçıları", riskli noktalarda nöbet tutmaya başladı.
OLASI ORMAN YANGINLARINA KARŞI TEYAKKUZDALAR
Orman Bölge Müdürlüğü, yazın artan yangın riskine karşı önlemleri en üst seviyede tutuyor. Yeşil alanlar, gözetleme kulelerinde görevli ormancılar ve kameralarla anlık olarak takip ediliyor.
Olası yangın durumunda bilgiler Yangın Harekat Merkezi'ne iletilerek, ekiplerin bölgeye en kısa sürede ulaşması sağlanıyor.
Kastamonu orman varlığının en fazla olduğu iller arasında.
Ahlatçık yangın ve gözetleme kulesinde görevli Faruk Ünel, "Burada iki vardiya 7 gün 24 saat ormanlarımızın korunması için bekliyoruz. En ufak duman veya ihbar halinde hemen Kastamonu Yangın Harekat Merkezi'ne bilgi veriyoruz ve arazözler harekete geçiyor." dedi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde görevli tekniker Serdar Badioğlu ise "Yangınla ilgili tüm bilgileri olay yerindeki yangın amirimize anında ulaştırmamız gerekiyor. Erken ulaşım, yangına erken müdahalede çok önemlidir." diye konuştu.
Ormanlık alanlar 13 aktif yangın kulesi ve 7 kameralı gözetleme sisteminin yanı sıra bir yandan da İnsansız Hava Araçları ile de takip ediliyor.
Adana'da Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü nöbet çalışmaları sayesinde olası bir yangın önlendi.
Ormanlık alan yakınında yakılan ateş insansız hava aracıyla tespit edildi.
Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına neden olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.