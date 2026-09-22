Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası

Uygun son savunmasında şu iddiaları dile getirdi:

“Ben Aleyna’yı tanıdığımda ailesinden kimseyle konuşmuyordu, kimseyle irtibatı yoktu. Bir gün yanımdayken annesi için ağladı. Annesiyle görüştüm, daha sonra annesinin yanına götürüp barıştırdım. Ben o kadar eziyet ettiysem, şiddet uyguladıysam neden ailesine söylemedi? Tanıklar, ‘Elinden parasını alırdı, fuhşa yönlendirirdi’ diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ben onun için ailemi silmiştim. Ben hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, vicdanım rahat. Ben suçsuzum, bu konularla hiç alakam yok. Ben zaten evlenme niyetindeydim, aynı evde yaşıyorduk. Hala da seviyorum.”