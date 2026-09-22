Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası
22.09.2026 16:43
Son Güncelleme: 22.09.2026 17:06
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun, "İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara’da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen’in (21) 6 yıl önce evinde ölü bulunmasıyla ilgili “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ve “Eziyet etme” suçlarından yargılanan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu.
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Uygun’a “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Uygun “Eziyet etme” suçundan ise beraat etti.
Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, başka davadan hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen’in ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Sema Esen’in babası Mehmet Esen, “Şikayetim devam ediyor, adalete güveniyorum. Çocuğumu nasıl öldürdüyse cezasını çekmesini istiyorum.” dedi.
Esen’in ağabeyi Himmet Esen de şikayetinin devam ettiğini belirtirken, annesi Hatun Esen ise “Şikayetçiyim. Ömür boyu müebbet almasını, gün yüzü görmemesini istiyorum.” diye konuştu.
"HİÇBİR KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLMADIM"
Uygun son savunmasında şu iddiaları dile getirdi:
“Ben Aleyna’yı tanıdığımda ailesinden kimseyle konuşmuyordu, kimseyle irtibatı yoktu. Bir gün yanımdayken annesi için ağladı. Annesiyle görüştüm, daha sonra annesinin yanına götürüp barıştırdım. Ben o kadar eziyet ettiysem, şiddet uyguladıysam neden ailesine söylemedi? Tanıklar, ‘Elinden parasını alırdı, fuhşa yönlendirirdi’ diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ben onun için ailemi silmiştim. Ben hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, vicdanım rahat. Ben suçsuzum, bu konularla hiç alakam yok. Ben zaten evlenme niyetindeydim, aynı evde yaşıyorduk. Hala da seviyorum.”
NE OLMUŞTU?
Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen (21), 3 Haziran 2020’de Ankara Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu.
Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer almıştı. Esen’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen’in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında dava açılmıştı.
Esasa ilişkin mütalaasını 8 Mayıs’taki duruşmada sunan Cumhuriyet savcısı, sanık Uygun’un “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “Eziyet etme” suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.