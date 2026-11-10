Aliağa HABAŞ fabrikasındaki patlamada son durum: Adli Tıp önünde acı bekleyiş

Fabrikada meydana gelen patlamada biri ağır 14 işçi de yaralanmıştı. Yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar ise bu sabah havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntüler, meydana gelen patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

Fabrikanın önünde son gelişmeleri aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, soruşturmada gözaltına alınanların sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın İzmir'de olduğu ve patlamaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirten Ak, önümüzdeki saatlerde Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın da incelemeler yapmak üzere fabrikaya geleceğini kaydetti.