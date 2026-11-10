Aliağa HABAŞ fabrikasındaki patlamada son durum: Hayatını kaybeden 17 işçinin kimlikleri belli oldu
10.11.2026 11:04
Son Güncelleme: 10.11.2026 12:48
İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin kimlikleri belli oldu. Adli Tıp Kurumu önündeki ailelerin acı bekleyişi sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 17 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gece boyunca otopsi ve kimlik tespit çalışmaları yapıldı. Yakınları, cenazeleri teslim almak için kuruma geldi.
Cenazelerden ve ailelerden alınan örnekler üzerinde DNA karşılaştırması yapılırken acılı yakınların kurum önündeki bekleyişi sürüyor.
KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin kimlikleri de belli oldu.
Hayatını kaybedenler şöyle açıklandı:
“Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt.”
YARALI İŞÇİLERİN SON DURUMU
Fabrikada meydana gelen patlamada biri ağır 14 işçi de yaralanmıştı. Yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar ise bu sabah havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntüler, meydana gelen patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.
Fabrikanın önünde son gelişmeleri aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, soruşturmada gözaltına alınanların sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın İzmir'de olduğu ve patlamaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirten Ak, önümüzdeki saatlerde Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın da incelemeler yapmak üzere fabrikaya geleceğini kaydetti.
İZMİR'DEKİ PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında dün incelemelerde bulundu.
İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü.