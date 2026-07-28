Aliağa'da gemi söküm tesisinde korkutan yangın
28.07.2026 15:48
İzmir'in Aliağa ilçesinde gemi söküm tesisinde sökümü yapılan tankerde yangın çıktı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir gemi söküm tesisinde, yakıt tankeri olarak kullanılan bir gemide bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; bir arazöz, iki araç, köpük kulesi, bir afet yönetimi aracı ve 16 personelle olaya müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla diğer yakıt ve yağ hangarlarına, çevredeki gemilere ve yapılara sıçramadan kontrol atına alındı.
Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangında söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.