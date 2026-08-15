Alihan Kuriş soruşturması. Çuval çuval belgeleri imha etmeye çalışmışlar
15.08.2026 08:37
Son Güncelleme: 15.08.2026 10:46
Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bir evde çuvallar dolusu belgenin imha edilmek istendiği, ekiplerin ihbar üzerine harekete geçtiği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği Kuriş suç örgütüne yönelik cuma günü operasyon gerçekleştirildi.
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
BELGELERİ İMHA ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgütle bağlantılı çuval çuval belgelerin imha edildiği yönünde ihbar alındığı ortaya çıktı.
İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve adreste arama kararı çıkarıldı.
PARÇALANAN EVRAK ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edildi.
İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞTI
NTV muhabiri Öykü Tüccar, NTV canlı yayınında suçlamalara ilişkin bilgi vermiş ve Kuriş'in bir evdeki gizli bölmede yakalandığını aktarmıştı.
Tüccar'ın aktardıkları şöyle:
“Sabah 05.00'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Kuriş'in ikametgahıydı ancak burada ele yakalanamadı. Ekipler, Kuriş'in telefonunu evde bıraktığını tespit etti ve şüphelinin başka bir adrese geçtiğini tespit etti. Bu adrese düzenlenen operasyonda ekipler, Kuriş'e rastlamadı. Fakat yapılan ikinci aramada evde gizli bölme olduğu belirlendi. Kuriş de bu bölgede saklanırken yakalandı.”
SUÇLAMALAR NELER?
Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu ifade ediliyor.
Şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
MASAK RAPORUNDAN AYRINTILAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.
2020'den sonra finansal işlemlerinin belirgin şekilde arttığı belirtiliyor. Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, bu şirketlerin aktif olarak ticaret yapmadığı da MASAK raporunda yer aldı.
Ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek miktarda nakit girişi gerçekleştirdiği belirtildi.
Son olarak İsrail bağlantılı hareketlere dair iddialar da inceleniyor.