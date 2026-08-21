Alihan Kuriş soruşturması: Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı

Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş Suç Örgütü'yle ilgili soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alıyor.

Alihan Kuriş, eskiden ortağı olduğu Arden Gıda'nın hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devretmişti.

MASAK raporunda Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacminin 2017 ile 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin TL'ye ulaştığı görülüyordu.

Şirketin yalnızca 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon TL'yi buluyordu. Alış - satış hacimlerinde özellikle 2020 ve 2022 yılları öne çıkıyordu.

Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin TL nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden ise toplam 52 milyon 381 bin TL civarında transfer girişi bulunduğu kayıtlara geçmişti.