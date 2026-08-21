Alihan Kuriş soruşturması: Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı
21.08.2026 10:33
Son Güncelleme: 21.08.2026 10:39
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalandı.
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmanın iki firari ismi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları sırada Marmaris Bozburun'da yakalandı.
SORUŞTURMANIN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ
Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş Suç Örgütü'yle ilgili soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alıyor.
Alihan Kuriş, eskiden ortağı olduğu Arden Gıda'nın hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devretmişti.
MASAK raporunda Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacminin 2017 ile 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin TL'ye ulaştığı görülüyordu.
Şirketin yalnızca 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon TL'yi buluyordu. Alış - satış hacimlerinde özellikle 2020 ve 2022 yılları öne çıkıyordu.
Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin TL nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden ise toplam 52 milyon 381 bin TL civarında transfer girişi bulunduğu kayıtlara geçmişti.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada ilk operasyon geçen hafta yapıldı.
Örgüte yönelik soruşturma; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamalarıyla yürütülüyor.
Soruşturmada gözaltına alınan Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.
Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.
Bu kapsamda ilk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı polis baskınları gerçekleşti.