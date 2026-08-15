Alihan Kuriş soruşturması. Örgütün evraklarını imha etmeye çalışmışlar

NTV muhabiri Öykü Tüccar, NTV canlı yayınında suçlamalara ilişkin bilgi vermiş ve Kuriş'in bir evdeki gizli bölmede yakalandığını aktarmıştı.

Tüccar'ın aktardıkları şöyle:

“Sabah 05.00'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Kuriş'in ikametgahıydı ancak burada ele yakalanamadı. Ekipler, Kuriş'in telefonunu evde bıraktığını tespit etti ve şüphelinin başka bir adrese geçtiğini tespit etti. Bu adrese düzenlenen operasyonda ekipler, Kuriş'e rastlamadı. Fakat yapılan ikinci aramada evde gizli bölme olduğu belirlendi. Kuriş de bu bölgede saklanırken yakalandı.”