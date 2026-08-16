Alihan Kuriş soruşturması. Örgütün Köln'de dev tesis inşası görüntülendi

Temeli 14 Mart 2023'te VIKZ'nin 50. kuruluş yıl dönümünde atılan kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor. 17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkezde yönetim birimlerinin yanı sıra eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran, kütüphane ve sosyal alanların bulunması planlanıyor.

Projenin brüt kat alanının ise yaklaşık 32 bin 800 metrekare olduğu belirtiliyor. Merkezde 881 kişilik ibadet alanı, 231 yataklı öğrenci yurdu ve 114 yataklı misafirhane, 172 araçlık otopark olması planlanıyor.