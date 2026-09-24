Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen ikinci dalga operasyonlar da 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler vardı. Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu.

ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk ve ikinci dalga operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü bir operasyon daha yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYON

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dördüncü dalga operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.