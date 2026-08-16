Alihan Kuriş soruşturmasında bugüne kadar neler oldu, neler biliniyor?

Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin ilk açıklamasını operasyonun gerçekleştiği 13 Ağustos günü yaptı .

Trabzon'da konuşan Bakan Gürlek, "Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon." dedi.

Gürlek, operasyonun uzun süreden beri takip edilen ve üzerinde çalışılan bir dosya olduğunu söyledi.