Alihan Kuriş soruşturmasında bugüne kadar neler oldu, neler biliniyor?
16.08.2026 11:18
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli tutuklandı. Kuriş operasyonu hakkında bugüne kadar neler oldu ve neler biliniyor?
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
Örgüte yönelik soruşturma; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamalarıyla yürütülüyor.
Soruşturmada gözaltına alınan Alihan Kuriş ve beraberindeki 31 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Peki Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bugüne kadar neler oldu, hangi açıklamalar yapıldı?
ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASINDA SUÇLAMALAR NELER?
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.
Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.
Bu kapsamda ilk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı polis baskınları gerçekleşti.
Emniyet güçleri aralarında Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
MAHKEMEDEN KAYYUM KARARI
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinin dikkate alındığı belirtilirken, örgütle bağlantılı olduğu ifade edilen 33 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Kayyum atanan şirketler arasında yurt genelinde 40'tan fazla mağazası ve 500'den fazla çalışanı olduğu belirtilen Ayakkabı Dünyası isimli şirket de yer aldı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: OPERASYON ÖRGÜTÜN SUÇ KAYNAKLARINA YÖNELİK
Operasyonun gerçekletiği 13 Ağustos günü NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuriş'in 2016 yılında Süleymancılar olarak bilinen akımın başına geçtiğine işaret etti.
"Kuriş'in akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha gizlilik içerisinde büyümeye başladı." diyen Bakan Çiftçi, örgütün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettirdiğini aktardı.
Bakan Çiftçi, bu merkez tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya aktarılacağının tespit ediliği bilgisini verdi.
Çiftçi, operasyonun örgütün suç kaynaklarına yönelik gerçekleştiğinin altını çizdi.
ADALET BAKANI GÜRLEK: MALİ YAPIYA YÖNELİK BİR OPERASYON
Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin ilk açıklamasını operasyonun gerçekleştiği 13 Ağustos günü yaptı.
Trabzon'da konuşan Bakan Gürlek, "Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon." dedi.
Gürlek, operasyonun uzun süreden beri takip edilen ve üzerinde çalışılan bir dosya olduğunu söyledi.
KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Kuriş ve beraberindeki 38 şüphelinin gözaltına alındığı anlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
Buna göre Kuriş, operasyon sabahı evinde bulunamadı. Ekipler, Kuriş'in telefonunu da evde bıraktığını tespit eti.
Başka bir adrese gittiği belirlenen Kuriş arama yapılan ikinci bir evdeki gizli bölmede yakalandı.
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI: 66 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.
168 sayfadan oluşan raporda, örgüte bağlı olduğu değerlendirilen şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespitine yer verildi.
Raporda tek bir şirketten 8 milyar liralık para çıkışı kaydı dikkat çekti.
Aynı zamanda yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.
MASAK raporundaki bir diğer ayrıntı ise şirketler arası para trafiğindeki yoğun bağlantı tespitiydi.
Raporda, "Kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu." değerlendirmesine yer verildi.
İSTANBUL'DA YENİ OPERASYON: PARÇALANMIŞ EVRAKLAR BULUNDU
Alihan Kuriş soruşturmasında son operasyon dün gerçekleşti.
Emniyet güçleri 15 Ağustos günü bir ihbar üzerine İstanbul Ümraniye'deki adrese baskın yaptı.
Adreste gerçekleştirilen aramada, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklar bulundu.
Büyük çöp torbaları içinde ince halde parçalanmış evraklara el konuldu.
32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kuriş soruşturmasında perşembe sabahı gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edildi.
Mahkeme aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sini tutukladı. Altı şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Tutuklanmasına karar verilen isimler şöyle: Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güer, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Uusl, Muhammet Karaköse.
Ev hapsine çarptırılan isimler: Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökcen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, Selman Süleyman Keşkekçi, İsmail Hakkı Akgün.