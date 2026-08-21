Alihan Kuriş'in firari kardeşi yakalandı, kaçtıkları araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
21.08.2026 10:33
Son Güncelleme: 21.08.2026 11:37
Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor.
Bu sabah saatlerinde dosyada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmanın iki firari ismi, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ikilinin Muğla Marmaris'teki Bozburun'da olduğunu tespit etti.
Operasyonun düğmesine, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bastı.
Kuriş ile Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler, araçlar tek tek arandı.
İki şüpheli, aramaların sonunda Bozburun'da yakalanarak gözaltına alındı.
ARAÇ ESKİ BAKAN İDRİS NAİM ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ
Bu sırada Kuriş ile Yılmaz'ın “kaçış organizasyonuna” ilişkin çarpıcı bir ayrıntı da ortaya çıktı.
Soruşturma kaynaklarından edinilen bilgiye göre ikilinin Muğla'ya götürülmesini sağlayan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
Söz konusu aracın İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı ve aracın sürücüsünün Mehmet Özmen isimli kişi olduğu tespit edildi.
İSTANBUL'DAN MUĞLA'YA KAÇIŞ ROTASI
PTS kayıtlarında Özmen'in akaryakıt alırken araçtan indiği, diğer kişilerinse tedbir amacıyla otomobilin içeride kaldığı görüldü.
Ayrıca Özmen'in kullandığı belirlenen GSM hattının 16 Ağustos'ta saat 12.31'de kapandığı, söz konusu aracın aynı gün 15.05'te bir alışveriş merkezinin plaka tanıma sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi.
Özmen'in gidiş ve dönüş sırasında telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos'ta saat 11.05'te aracın aynı alışveriş merkezinin plaka kayıt sistemine girişinden sonra aktif hale geldiği anlaşıldı.
KAÇMALARINA YARDIM EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis Marmaris'te Y.K. isimli üçüncü bir kişiyi de gözaltına aldı.
Şüpheli Y.K. İstanbul'da bir şirkette şoför olarak çalıştığını, 16 Ağustos günü A.H.Y. isimli kişiyle Bozburun'a geldiğini anlattı.
A.H.Y.'yi çalıştığı şirketin sahibinin yeğeni olması nedeniyle tanıdığını anlatan Y.K., bu kişinin yanında iki valizle seyahat ettiğini savundu.
İki şüphelinin kaçış hazırlığına yardımcı olduğu değerlendirilen Y.K., suçluyu kayırma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
SORUŞTURMANIN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ
Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş Suç Örgütü'yle ilgili soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alıyor.
Alihan Kuriş, eskiden ortağı olduğu Arden Gıda'nın hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devretmişti.
MASAK raporunda Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacminin 2017 ile 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin TL'ye ulaştığı görülüyordu.
Şirketin yalnızca 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon TL'yi buluyordu. Alış - satış hacimlerinde özellikle 2020 ve 2022 yılları öne çıkıyordu.
Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin TL nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden ise toplam 52 milyon 381 bin TL civarında transfer girişi bulunduğu kayıtlara geçmişti.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada ilk operasyon geçen hafta yapıldı.
Örgüte yönelik soruşturma; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamalarıyla yürütülüyor.
Soruşturmada gözaltına alınan Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.
Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.
Bu kapsamda ilk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı polis baskınları gerçekleşti.
KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Kuriş ve beraberindeki şüphelilerin gözaltına alındığı anlara ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmıştı.
Buna göre Kuriş, operasyon sabahı evinde bulunamadı. Ekipler, Kuriş'in telefonunu da evde bıraktığını tespit eti.
Başka bir adrese gittiği belirlenen Kuriş arama yapılan ikinci bir evdeki gizli bölmede yakalandı.
MASAK RAPORUNDA ÇARPICI AYRINTILAR VAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı ayrıntılar yer alıyor.
168 sayfadan oluşan raporda, örgüte bağlı olduğu değerlendirilen şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespitine yer verildi.
Raporda tek bir şirketten 8 milyar liralık para çıkışı kaydı dikkat çekti.
Aynı zamanda yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.
MASAK raporundaki bir diğer ayrıntı ise şirketler arası para trafiğindeki yoğun bağlantı tespitiydi.
Raporda, "Kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu." değerlendirmesine yer verildi.