Alihan Kuriş'in haberleşme ağı Glooper deşifre oldu

Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş, ifadesinde örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddetmişti.

Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini öne sürüp MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin iddiaları da kabul etmemişti.

Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için "sosyal çevrem" ifadelerini kullanmış, aylık 380 bin lira kazandığını belirtmişti.

Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paralara ilişkin de konuşan Kuriş, bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürmüştü.