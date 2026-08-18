Alihan Kuriş'in haberleşme ağı Glooper deşifre oldu
18.08.2026 12:54
Son Güncelleme: 18.08.2026 13:22
Alihan Kuriş suç örgütünün gizli bir yazılımla haberleştiği ortaya çıktı. Uygulamanın dışarıdan erişime kapalı olduğu ve gizli veri işleme ile dosyalama yapılabildiği belirlendi.
Kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak tanınan Alihan Kuriş soruşturması sürüyor.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmıştı.
Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
GİZLİ PROGRAMLA HABERLEŞME
Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, örgütün Glooper adlı uygulama üzerinden haberleştiği ve uygulamanın App Store ve Play Store gibi mağazalarda bulunmadığı ortaya çıktı.
Uygulamanın dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğu, özel ve gizli bir data, veri işleme ve dosyalama yapılabildiği belirlendi.
ÜÇ KADEMELİ DOĞRULAMA
Kullanıcıların üç kademeli doğrulama ile uygulamaya giriş yapabildiği de ortaya çıktı.
Uygulamada yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu öğrenilirken hocalarla iletişimin şifreli e-postalar üzerinde yapıldığı da öne sürüldü.
"FETÖ'NÜN BYLOCK'U GİBİ GLOPER UYGULAMASINI KULLANIYORLAR"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin açıklama yapıp bilgilendirmelerde bulunmuştu.
"Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var." diye konuşan Çiftçi, "Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor." demişti.
İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş, ifadesinde örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddetmişti.
Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini öne sürüp MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin iddiaları da kabul etmemişti.
Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için "sosyal çevrem" ifadelerini kullanmış, aylık 380 bin lira kazandığını belirtmişti.
Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paralara ilişkin de konuşan Kuriş, bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürmüştü.
SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle ilişkisinin bulunmadığının altını çizdi.
Başsavcılığın açıklamasında da soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Suç örgütü adı verilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.
Bunlar arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi inşaattan gıdaya, kuyumculuktan, denizcilik ve eğitime farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer aldı.
Yurt dışına büyük miktarlarda para transferi yapıldığı da iddia edilirken MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV yayınında Alihan Kuriş'in 2016'da liderliği almasıyla "faaliyetler daha gizli yürümeye başladı." dedi.
Bakan Çiftçi, cemaatin Köln'de 70 milyon dolarlık bir genel merkez yaptığını ve faaliyetlerin buraya kaydırılacağının değerlendirildiğini söyledi.
KASADAN KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI
Soruşturma dolayısıyla aranan isimler arasında Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de vardı. Çeşitli adreslere operasyon düzenlenirken bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın bulundu.
Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 1,34 milyar TL olduğu açıklandı.