Kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak tanınan, geçtiğimiz gün "yolsuzluk" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı.

İlk olarak aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu ileri süren Kuriş'e ilk olarak üç katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklığına ilişkin detaylar soruldu.

Kuriş, babasından miras kalan gayrimenkullere ek olarak Sakarya Erenler'de bir ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendisine ait üç katlı bir ev, Kısıklı'da aile fertleriyle ortak yaklaşık 450 metrekare arsa ve 2008 model Mercedes otomobile sahip olduğunu ileri sürdü.

Bankadaki şahsi hesabında hatırladığı kadarıyla yaklaşık 650 bin TL'si bulunduğunu öne süren Kuriş, şu savunmayı yaptı:

"Suçlamaları kabul etmiyorum, bana yöneltilen suçlamalarla ilgili kimseye emir ve talimat vermedim. Gelir ortalamam 380 bin TL civarındadır. Bunlar Şirketten aldığım maaş ödemeleri kira geliridir. Hilmi Tuna Kuriş benim kardeşim olur kendisi ile ortak ticari faaliyetimiz devam etmektedir.

Fahri Candemir isimli şahsı Vakıf faaliyetlerinden tanırım. Ayrıca dedemin kabrinin bakım hizmetlerini takip eder. Bu nedenle ben ve kardeşim bu bakıma yönelik küçük miktarlarda ödeme yapmaktayız Osman Aslanali isimli şahıs İstanbul dan komşum olur.

Evimde bulunan altınlar Eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir."

Kuriş ayrıca Altun Mimarlık İnşaat'ın yüzde 51 hissedarı olduğunu, ELF Yapı'da geçmişte yüzde 49 hisseye sahip olduğunu öne sürdü.