Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı
17.08.2026 14:23
Son Güncelleme: 17.08.2026 15:00
"Yolsuzluk", "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Kuriş'in aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu savunması dikkati çekti.
Kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak tanınan, geçtiğimiz gün "yolsuzluk" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı.
İlk olarak aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu ileri süren Kuriş'e ilk olarak üç katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklığına ilişkin detaylar soruldu.
Kuriş, babasından miras kalan gayrimenkullere ek olarak Sakarya Erenler'de bir ofis binasında hisse, Çamlıca'da kendisine ait üç katlı bir ev, Kısıklı'da aile fertleriyle ortak yaklaşık 450 metrekare arsa ve 2008 model Mercedes otomobile sahip olduğunu ileri sürdü.
Bankadaki şahsi hesabında hatırladığı kadarıyla yaklaşık 650 bin TL'si bulunduğunu öne süren Kuriş, şu savunmayı yaptı:
"Suçlamaları kabul etmiyorum, bana yöneltilen suçlamalarla ilgili kimseye emir ve talimat vermedim. Gelir ortalamam 380 bin TL civarındadır. Bunlar Şirketten aldığım maaş ödemeleri kira geliridir. Hilmi Tuna Kuriş benim kardeşim olur kendisi ile ortak ticari faaliyetimiz devam etmektedir.
Fahri Candemir isimli şahsı Vakıf faaliyetlerinden tanırım. Ayrıca dedemin kabrinin bakım hizmetlerini takip eder. Bu nedenle ben ve kardeşim bu bakıma yönelik küçük miktarlarda ödeme yapmaktayız Osman Aslanali isimli şahıs İstanbul dan komşum olur.
Evimde bulunan altınlar Eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir."
Kuriş ayrıca Altun Mimarlık İnşaat'ın yüzde 51 hissedarı olduğunu, ELF Yapı'da geçmişte yüzde 49 hisseye sahip olduğunu öne sürdü.
“YÜZDE 5 ORTAKTIM” DEDİ, RESMİ KAYITTA YÜZDE 37,5 ÇIKTI
Sorgunun önemli bir bölümünü, Kuriş'in eskiden ortağı olduğu ancak hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği Arden Gıda oluşturdu.
MASAK raporunda Arden Gıda'nın bankacılık işlem hacminin 2017 ile 2026 arasında 6 milyar 520 milyon 264 bin TL'ye ulaştığı görülüyordu.
Şirketin yalnızca 2025 yılı brüt satışları da 1 milyar 575 milyon TL'yi buluyordu. Alış - satış hacimlerinde özellikle 2020 ve 2022 yılları öne çıkıyordu.
Aynı dönemde Arden Gıda hesaplarına 76 milyon 537 bin TL nakit yatırıldığı, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden ise toplam 52 milyon 381 bin TL civarında transfer girişi bulunduğu kayıtlara geçti.
Bunun yaklaşık 52 milyon 374 bin TL'sinin SİPAY üzerinden 273 işlemde gerçekleştiği görülüyordu.
Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari ilişkilerinden biri ise Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri ile gerçekleşmişti.
2017-Haziran 2026 arasındaki banka kayıtlarında iki şirket arasındaki işlem hacmi yaklaşık 339,6 milyon TL olurken, Arden Gıda'nın yalnızca 2025 yılında bu firmadan yaptığı mal ve hizmet alışının 391 milyon 215 bin TL'yi bulduğu kaydediliyordu.
Kuriş'e Akdeniz Toros'un yöneticileri sorulduğunda: “Ürünlerinin müşterisiyim, bunun haricinde başka bir bilgim yoktur, yöneticilerini bilmem.” iddiasını öne sürdü:
“Ben söz konusu Arden Gıda'daki hisselerimin tamamını resmi kayıtlarda da görüleceği üzere 07/2021 tarihinde devrettim. MASAK raporunda bahsedilen ve yorumlanan verilerin tamamı 2023 ve sonrası tarihe aittir.”
Kuriş usulsüz olduğu ileri sürülen hususların 2022 ve sonrasında gerçekleştiğini, bu işlemlere ilişkin bilgi veya görgüsünün bulunmasının mümkün olmadığını savundu.
EVDEKİ ALTINLARIN "AİLE BİRİKİMİ" OLDUĞUNU SAVUNDU
13 Ağustos'ta Kuriş'in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda altın ve ziynet eşyasına da el konuşmuştu.
Alihan Kuriş'e bu kadar yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğu soruldu.
Kuriş, ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürerek “Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.” savunmasını yaptı.
Kuriş'in evindeki aramada ortaya çıkan en dikkat çekici belgelerden biri 29 Ocak 2021 tarihli 3 milyon dolarlık senet oldu.
Senette alacaklı Alihan Kuriş, borçlu ise Osman Aslanali olarak yer aldı. Kuriş, bu kişinin “İstanbul'dan komşusu olduğunu” ileri sürdü, aralarında herhangi bir ticari ilişki olmadığını iddia etti.
Kuriş, 3 milyon dolarlık senete dikkat çekilince Aslanali ile bir gayrimenkul satışı yapmayı düşündüğünü belirterek senedin “gayrimenkul satışına ilişkin teminat senedi” olduğunu, ancak satışın gerçekleşmediğini savundu.
"MUTLAK İTAAT" İDDİASINA NE DEDİ?
Alihan Kuriş'e Rüstem Şahin'in dosyaya giren ifadesi de soruldu.
Şahin, Kuriş'in ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere Süleymancılar cemaati üyelerine “mutlak itaat” konusunda baskı yaptığını, yakınındakiler aracılığıyla bu baskıyı artırdığını öne sürmüştü.
Kuriş ise Rüstem Şahin'i tanımadığını savunarak “Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür.” iddiasını ileri sürdü.
Kuriş savcılıkta kendisini bir “kanaat önderi” olarak tanımladı. Yaklaşık 50 kişiden oluşan uzun bir isim listesi yöneltilen Kuriş, bunların çoğunu “tanımadığını” iddia etti.
Bazı isimleri ise “hocaefendi”, “vaiz”, “vakıfta çalışan kişi” veya “sosyal çevreden tanıdığım şahıs” şeklinde tarif etti.
SORUŞTURMAYLA İLGİLİ NE BİLİNİYOR?
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle ilişkisinin bulunmadığının altını çiziyor.
Başsavcılığın açıklamasında da soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor.
Buna göre suç örgütü adı verilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.
Bunlar arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi inşaattan gıdaya, kuyumculuktan, denizcilik ve eğitime farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor.
Yurt dışına büyük miktarlarda para transferi yapıldığı da iddia ediliyor.
MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV yayınında Alihan Kuriş'in 2016'da liderliği almasıyla "faaliyetler daha gizli yürümeye başladı." dedi.
Cemaatin Köln'de 70 milyon dolarlık bir genel merkez yaptığını ve faaliyetlerin buraya kaydırılacağının değerlendirildiğini söyledi.
Çiftçi operasyonun üzerinde uzun zamandır çalışıldığını da kaydetti.
KASADAN KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI
Soruşturma dolayısıyla aranan isimler arasında Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de vardı. Çeşitli adreslere operasyon düzenlenirken bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın bulundu.
Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 1,34 milyar TL olduğu açıklandı.
MASAK RAPORUNDA 66 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Alihan Kuriş'le ilgili hazırlanan MASAK raporunda da dikkati çeken ayrıntılar vardı.
168 sayfadan oluşan raporda, örgüte bağlı olduğu değerlendirilen şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespitine yer verildi.
Raporda tek bir şirketten 8 milyar liralık para çıkışı kaydı dikkat çekti.
Aynı zamanda yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.
MASAK raporundaki bir diğer ayrıntı ise şirketler arası para trafiğindeki yoğun bağlantı tespitiydi.
Raporda, "Kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu." değerlendirmesi yapıldı.