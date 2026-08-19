Alihan Kuriş'in milyonluk miras oyunu. Arif Ahmet Denizolgun’un şirketini ele geçirmeye çalışmış

Kuriş’in, Süleymanlılar cemaati önceki lideri olan ve 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun’un yüzde 90 oranında hissedar olduğu Arden Gıda şirketini, miras ve veraset hukukuna aykırı olarak ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Süleymanlılar cemaatine 2000-2016 yılları arasında liderlik yapan Arif Ahmet Denizolgun 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Denizolgun bekar olduğundan tüm malvarlığı 2 yasal varisi olarak erkek kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve kız kardeşi Ayşe Gülderen Kuriş’e kaldı.

Arif Ahmet Denizolgun’un sahibi olduğu şirketlerden biri de Arden Gıda şirketiydi. 2004 yılında kurulan 7 milyon 450 bin lira sermayeli Arden Gıda’nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun’a, yüzde 5 hissesi Alihan Kuriş’e ve yüzde 5 hissesi ise Hilmi Tuna Kuriş’e aitti. Arif Ahmet Denizolgun’un vefatı dolayısıyla Arden Gıda şirketindeki yüzde 90 hissesi yasal varisleri olarak Mehmet Beyazıt Denizolgun’a ve Ayşe Gülderen Kuriş’e devredilmesi gerekiyordu.

Ancak Alihan Kuriş ve krdeşi Hilmi Tuna Kuriş, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda genel merkezinde yaptıkları genel kurul toplantısında Arden Gıda’nın yüzde 45 hissesinin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş’e devredilmesine, Mehmet Beyazıt Denizolgun’a devredilmesi gereken diğer yüzde 45 hissenin ise 500 bin lira karşılığında kendisinden satın alınıp Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi.