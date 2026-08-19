Alihan Kuriş'in takipten kaçmak için kullandığı yöntem belli oldu

Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, örgütün Glooper adlı uygulama üzerinden haberleştiği ve uygulamanın App Store ve Play Store gibi mağazalarda bulunmadığı ortaya çıktı.

Uygulamanın dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğu, özel ve gizli bir data, veri işleme ve dosyalama yapılabildiği belirlendi.

Kullanıcıların üç kademeli doğrulama ile uygulamaya giriş yapabildiği de ortaya çıktı. Uygulamada yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu öğrenilirken hocalarla iletişimin şifreli e-postalar üzerinde yapıldığı da öne sürüldü.