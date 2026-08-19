Alihan Kuriş'in takipten kaçmak için kullandığı yöntem belli oldu
19.08.2026 15:53
Son Güncelleme: 19.08.2026 15:54
Örgüt liderliğinden tutuklanan ve sorgusunda telefon kullanmadığını iddia eden Alihan Kuriş'in çalışanı adına çıkartılan hattı kullandığı ortaya çıktı.
Kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak tanınan Alihan Kuriş soruşturması sürüyor.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
TELEFON KULLANMADIĞINI BEYAN ETMİŞTİ
Yolsuzluk ve örgüt liderliği suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş, savcılıkta verdiği ifadede aktif olarak cep telefonu kullanmadığını beyan etmişti.
Ancak Kuriş'in gizlilik tedbirlerine göre hareket ettiği ortaya çıktı. Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkartılan ya da tahsis edilen bir hattı kullandığı tespit edildi.
TELEFONUN SAHİBİ BELLİ OLDU
Kuriş'in yüzde 13,43 hissesi için tedbir kararı alınan bir şirkette sigortalı olan A.K. isimli çalışanın adına çıkarılan telefon hattını kullandığı da tespitler arasında yer aldı.
KURİŞ İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş, ifadesinde örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddetmişti.
Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini öne sürüp MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin iddiaları da kabul etmemişti.
Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için "sosyal çevrem" ifadelerini kullanmış, aylık 380 bin lira kazandığını belirtmişti.
Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paralara ilişkin de konuşan Kuriş, bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürmüştü.
GİZLİ UYGULAMASI DA ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, örgütün Glooper adlı uygulama üzerinden haberleştiği ve uygulamanın App Store ve Play Store gibi mağazalarda bulunmadığı ortaya çıktı.
Uygulamanın dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğu, özel ve gizli bir data, veri işleme ve dosyalama yapılabildiği belirlendi.
Kullanıcıların üç kademeli doğrulama ile uygulamaya giriş yapabildiği de ortaya çıktı. Uygulamada yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu öğrenilirken hocalarla iletişimin şifreli e-postalar üzerinde yapıldığı da öne sürüldü.
SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle ilişkisinin bulunmadığının altını çizdi.
Başsavcılığın açıklamasında da soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Suç örgütü adı verilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.
Bunlar arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi inşaattan gıdaya, kuyumculuktan, denizcilik ve eğitime farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer aldı.
Yurt dışına büyük miktarlarda para transferi yapıldığı da iddia edilirken MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.