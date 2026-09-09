Alkollü sürücüden polislere "abartmayın" tepkisi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ekipler tarafından B.B. yönetimindeki otomobilde yapılan kontrollerde, sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.



B.B.’nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı.