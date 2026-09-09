Alkollü sürücüden polislere "abartmayın" tepkisi
09.09.2026 07:15
Son Güncelleme: 09.09.2026 07:17
Kayseri'de alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 25 bin TL ceza kesildi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ekipler tarafından B.B. yönetimindeki otomobilde yapılan kontrollerde, sürücünün 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.
B.B.’nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı.
"ABARTMAYIN"
İşlemler sırasında polis ekiplerinin otomobili teslim alması için bir sürücü çağırmasını istemesi üzerine B.B. aracının park halinde olduğunu savunup, ‘abartmayın’ diyerek, üste çıkmaya çalıştı.
İşlemlerin ardından B.B. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan, Camikebir Mahallesi Ulu Cami Geçidi üzerinde polis ekipleri 07 AYC 900 plakalı minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu.
Ekiplerin ihtarına uymayarak, kaçan sürücü bir süre sonra aracı bırakarak, kaçtı. Minibüse ‘dur ihtarın uymamak’ suçundan 200 bin TL idari para cezası yazıldı.
İşlemlerin ardından minibüs çekiciyle otoparka kaldırıldı.