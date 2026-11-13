Alkollü sürücünün zor anları: Yasal sınırı 23'e katladı

Yapılan alkol ölçümünde İ.K.'nin 4.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Traktör sürücüleri için geçerli olan 0,20 promil yasal alkol sınırı dikkate alındığında, sürücünün alkol oranının yasal sınırın yaklaşık 23 katına ulaştığı hesaplandı.

Yapılan incelemede İ.K.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve alkollü araç kullanma ihlalini üçüncü kez gerçekleştirdiği öğrenildi.