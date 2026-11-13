Alkollü sürücünün zor anları: Yasal sınırı 23'e katladı
13.11.2026 09:23
Bursa'da alkollü traktör sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı. Yasal sınırı yaklaşık 23'e katlayan sürücüye para cezası kesildi.
Bursa'da 4,63 promil alkollü olduğu belirlenen traktör sürücüsü, zor anlar yaşadı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Çayırbaşı Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.
AYAKTA DURAMADI
Çarpmanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün ayakta durmakta dahi güçlük çektiği görüldü.
YASAL SINIRDAN 23 KAT DAHA ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan alkol ölçümünde İ.K.'nin 4.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Traktör sürücüleri için geçerli olan 0,20 promil yasal alkol sınırı dikkate alındığında, sürücünün alkol oranının yasal sınırın yaklaşık 23 katına ulaştığı hesaplandı.
Yapılan incelemede İ.K.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve alkollü araç kullanma ihlalini üçüncü kez gerçekleştirdiği öğrenildi.
350 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 150 bin lira, ehliyeti geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kazaya karışan traktör, çekici yardımıyla otoparka çekilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.