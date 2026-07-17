Alman bilim insanlarından Marmara raporu. "Depremler o bölgeye doğru ilerliyor"

Yer bilimlerinde yapılan tüm çalışmaların yanılma payı olduğundan ve "yüzde 100 şu büyüklükte olacak" demenin yanlış olduğundan bahseden Prof. Dr. Kutoğlu, “Deprem 6 civarında da olabilir, 7 büyüklüğünde de olabilir. Herkesin senaryosu farklı." dedi.

En kötü senaryoya göre hazırlık yapılması gerektiğini dile getiren Kutoğlu, "Burada bizim korktuğumuz, bu deprem büyüklüğüyle ilgili verilen rakamların küçük olması nedeniyle karar vericilerde veya toplumda bir rehavet oluşabilir. Bu rehavet sonucunda da çok az ihtimal olsa bile beklenenden büyük bir deprem meydana geldiğinde çok ağır bir faturayla karşı karşıya kalabiliriz." diye konuştu.

Bu nedenden dolayı İstanbul ve Marmara’da deprem h azırlıklarının 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Kutoğlu, "Bundan daha düşük deprem tartışmalarının bilim dünyasının kendi içinde yapılması çok daha doğru.” açıklamasında bulundu.