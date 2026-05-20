Almus Barajı'nın doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Tokat'ta taşkına karşı 15 mahalle ve 7 köyün tahliyesine başlandı
20.05.2026 08:49
Son Güncelleme: 20.05.2026 09:04
Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine başlandı. Valilik Turhal ilçesinde eğitim-öğretime 3 gün ara verildiğini duyurdu.
Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla bugün yüzde 100'e yükseldi.
Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar gölde suyun yükselmesine neden oldu.
Barajda doluluk oranı ocak ayının başında yüzde 38'di.
En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.
TAŞKIN RİSKİ SÜRÜYOR
Barajın taşma riskine karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün bu sabah saatlerinden itibaren geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.
Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı.
Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi.
Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında, tehlike arz eden yerleşim yerleri bu sabah saatleri itibarıyla boşaltılacak.
15 MAHALLE VE 7 KÖY
Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."
VALİLİK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Tokat Valiliği de Turhal, Pazar ve Erbaa ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın ve su baskınlarına karşı tüm kurumların koordinasyonunda çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
EĞİTİME 3 GÜN ARA
Valilik, Turhal ilçesinde eğitim-öğretime 3 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
“Sahada yürütülen çalışmalarda toplam 521 araç ve bin 382 personel görev yapmaktadır.” denilen açıklamada "Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarı ve açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
POLİSLERDEN "TAHLİYE" ANONSU
Tahliye kararının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, gece saatlerinde araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı.
Sokak sokak gezen ekipler, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini boşatmasını istedi.
ÖNLEMLER ALINIYOR
Tokat Valiliği İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Turhal Belediyesi ve Karayolları ekipleri, taşkının yerleşim yerlerine ulaşmaması amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.
Bazı vatandaşların evlerinin çevresini branda ile kapatarak taşkın riskine karşı önlem aldığı görüldü.