ALO 135 hattı nedir, ne işe yarar? ALO 135 Adalet hattı ne için kullanılacak?
01.09.2026 09:56
Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla "ALO Adalet 135" hattını bugün itibarıyla devreye aldı. ALO 135 hattı nedir, ne işe yarar?
Yapay zeka altyapısı ve uzman çağrı temsilcileriyle desteklenen ALO 135 Adalet iletişim hattı, vatandaşların makul süreyi aşan soruşturma ve dava dosyalarını tek bir telefonla takip edebilmesine imkan tanıyacak. İşte ALO 135 hattının ayrıntıları.
ALO 135 ADALET HATTI NEDİR?
Adalet Bakanlığınca adalet hizmetlerinde vatandaş odaklı yeni iletişim dönemi başlıyor. 1 Eylül’de 3 pilot adliyede hayata geçirilecek Alo Adalet 135 ile makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.
ALO 135 HATTI NASIL İŞLEYECEK?
Tarafı olunan ve hala açık bulunan dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet 135’e başvurabilecek. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan faydalanabilecek.
Başvuranlar güvenli kimlik ve iletişim doğrulama yaparak yapay zeka destekli sesli asistandan başvuru sürecine yönelik destek alınabilecek. Bilgiler sisteme girdikten sonra gerekli kontrollerin yapılmasının ardından başvuru tamamlanacak. İşlemler yapay zeka destekli sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa ya da talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek.
Alınacak başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosuna ulaştıktan sonra gerekli hallerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı biriminin değerlendirmesi sonuçlandırılacak.
BAŞVURU SONUCU SMS YOLUYLA İLETİLECEK
Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla başvurucuya iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.