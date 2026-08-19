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Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

19.08.2026 06:56

Son Güncelleme: 19.08.2026 07:22

NTV - Haber Merkezi

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Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Kuytul'un evinde polis ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı
IHA

Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldığı öğrenildi.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı 1
IHA

Kuytul'un eşi Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis ekiplerinin evlerine geldiğini duyurdu. Furkan Vakfı da çok sayıda kişinin evine operasyon düzenlendiğini açıkladı.

 

Furkan Vakfı da birçok adrese baskın yapıldığını bildirdi.

DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPILMIŞTI 2
IHA

DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPILMIŞTI

30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

 

Kuytul ve dört kişi, soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı.

 

Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

 

Kuytul, daha sonra hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020 yılında beraat etti. 

2022'DE BİR KEZ DAHA TUTUKLANMIŞTI 3
IHA

2022'DE BİR KEZ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Kuytul, Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Kuytul suçlamaları reddetti.

 

Bu dosyada tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisi bulunmadığını ve kimseye böyle bir talimat vermediğini söyledi.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı 4
DHA

Yeni operasyona dair ise ayrıntılı açıklama henüz yapılmadı.